به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و جمهوری دموکراتیک کنگو در مرحله یک شانزدهم پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب (چهارشنبه) ۱۰ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود سه شیر‌ها به پایان رسید.

این دیدار روی کاغذ برد سه‌شیر‌ها را حکایت می‌کرد، اما گلزنی برایان سیپنگا در دقیقه ۷ نشان داد انگلیس در این بازی، کار دشواری را پیش رو دارد.

حذف تیم‌های بزرگی از جمله آلمان و هلند کافی بود تا شاگردان توماس توخل با استرس بیشتری دقایق باقی مانده را دنبال کنند، سه‌شیر‌ها در ۴۵ دقیقه نخست در چند موقعیت خوب گلزنی، شانس این را داشتند تا بازی به تساوی کشیده شود، اما دفاع خوب و بازی جسورانه شاگردان سباستین دسابره باعث شد تا علی‌رغم این فرصت‌ها بازی یک بر صفر به سود کنگو دنبال شود.

در یکی از بهترین فرصت‌های به دست آمده هری‌کین سعی داشت داور را مجاب به گرفتن پنالتی کند، اما تصاویر پخش شده نشان داد کاپیتان سه‌شیر‌ها به دنبال فریب داور بوده است. در وقت‌های اضافه نیمه نخست بازهم این لیونل امپاسی بود که با یک واکنش سریع، مانع گلزنی تیمش شد تا بازی در پایان نیمه نخست با برتری خفیف کنگو به پایان برسد. سنگربان کنگو در ۴۵ دقیقه نخست ۳ موقعیت ۱۰۰ درصد گلزنی را مهار کرد تا سه‌شیر‌ها با حسرت به رختکن بروند.

در نیمه دوم انگلیس برای جبران نتیجه پا به میدان گذاشت، اما مانند نیمه نخست هر چه زدند به در بسته خورد و بازیکنان کنگو با رشادت و تلاشی مثال‌زدنی برتری خود را حفظ کردند. هر چه به زمان پایان بازی نزدیک‌تر شدیم انگلیس فشار حملات خود را افزایش داد و با ۶۱ درصد مالکیت توپ و میدان به دنبال گل تساوی بود.

در شرایطی که بازی دقیقه ۷۵ خود را سپری می‌کرد یک ارسال از سوی آنتونی گوردون با ضربه سر هری کین همراه شد تا کار به تساوی کشیده شود.

با این گل سه‌شیر‌ها انگیزه بیشتری پیدا کردند تا کار را در وقت‌های قانونی بازی تمام کنند. کنگو که تیمی قابل احترام و شایسته حضور در جام‌جهانی بود در نهایت و در دقیقه ۸۶ یکبار دیگر برابر جادوی هری‌کین کم آورد تا سه‌شیر‌ها در شبی که به دیوار سخت کنگو خورده بودند با تیزهوشی کایپتان خود به پیروزی برسند.

انگلیس ۲ - ۱ کنگو

ورزشگاه: آتالانتا

داور: ادهم مخادمه

گل: برایان سیپنگا دقیقه ۷ (کنگو)، هری کرین دقیقه ۷۵ و ۸۶ (انگلیس)

ترکیب ابتدایی کنگو:

امباسی نزاو، آرتور ماسوآکو، اکسل توآنزبه، چنسل امبمبا، وان بیساکا، نوآ سادیکی، ساموئل موتوسامی، انگال آیل موکائو، کیپنگا، امبوکو، یوان ویسا

ترکیب ابتدایی انگلیس:

جوردن پیکفورد، جد اسپنس، ازری کونسا، مارک گِهی، نیکو اورایلی، الیوت اندرسون، دکلان رایس، جود بلینگام، نونی مادوئکه، مارکوس رشفورد، هری کین