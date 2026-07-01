مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، از وقوع طوفان ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت در زابل، گرمای ۵۰ درجه در کهورک و بارش‌های سیل‌آسا در جنوب استان خبر داد.

گرما، طوفان و بارش‌های سیل‌آسا مهمان مردم سیستان و بلوچستان شدند

گرما، طوفان و بارش‌های سیل‌آسا مهمان مردم سیستان و بلوچستان شدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، محسن حیدری گفت: امروز (۱۰ تیرماه ۱۴۰۵) زابل برای سومین روز متوالی سرعت وزش باد بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد؛ به‌طوری که بیشینه سرعت باد به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید و شعاع دید افقی بر اثر گردوخاک به ۲ هزار و ۵۰۰ متر کاهش یافت، و در زهک نیز سرعت باد ۷۶ کیلومتر بر ساعت و دید افقی ۲ هزار متر گزارش شد.

وی ادامه داد: ایستگاه کهورک نیز با ثبت دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد، برای هفتمین روز پیاپی گرم‌ترین نقطه کشور شد؛ و دلگان با دمای ۴۸ درجه سانتی‌گراد دومین نقطه گرم استان بود و ۲۰ ایستگاه هواشناسی استان دمای بالای ۴۰ درجه را ثبت کردند.

وی با اشاره به بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته در استان، اظهار کرد: پنج ایستگاه سیستان و بلوچستان بارندگی دریافت کردند که بیشترین آن با ۲۰.۶ میلی‌متر در ایستگاه باران‌سنجی سرکورز بری‌بگ ثبت شد.

وی گفت: تا پایان هفته در ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای رشد ابر‌های همرفتی و رگبارشدید و رعدوبرق و بادشدید لحظه‌ای مهیاست، و از پنجشنبه تا شنبه در برخی نقاط نیمه شمالی استان شرایط برای رگبار‌های پراکنده گاهی رعدوبرق دور از انتظار نیست.

این مقام مسئول افزود: در شمال استان تا صبح جمعه وزش بادشدید و در مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش بینی می. شود. طی این مدت در زاهدان و نواحی مرکزی، وزش باد گاهی گردوخاک و افزایش غبار انتظار می‌رود، و تا یکشنبه هفته آینده، دریای عمان به‌ویژه در نواحی شرقی مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی دو روز آینده روی دریا شرایط برای رگبار پراکنده و رعدوبرق مهیاست.