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آقای شهید ایران

گزارش مستندی درباره رهبر شهید و اندیشه‌های ایشان
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۰- ۲۲:۰۳
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برچسب ها: رهبری ، آیت الله سید علی خامنه ای ، رهبر معظم انقلاب اسلامی ، انقلاب ، شهادت
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