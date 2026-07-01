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استاندار هرمزگان، گفت: خودروهای پلاک کیش و قشم تا پایان شهریور برای تردد در کشور مهلت دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد آشوری تازیانی افزود: براساس مصوبه شورای تامین استان و با هماهنگی پلیس راهور فرصت تردد خودروهای پلاک کیش و قشم در سراسر کشور تا پایان شهریور امسال ادامه خواهد داشت.
او افزود: تا پایان شهریور و فرصت باقی مانده در تلاش هستیم ساز و کارهایی تدارک دیده بشود که امکان خریداری خودرو توسط تک تک مردم استان هرمزگان و ساکنان جزایر کیش و قشم فراهم بشود.
آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: قطعاً این رخداد اتفاق بزرگی است و براساس گزارشهای مختلف برخی از استانها تردد به استان همجوار را نیز داشتند.
او با اشاره به برگزاری مراسم رونمایی آیین نامه تردد استانی خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم، گفت: (فرصت تردد خودروهای پلاک کیش و قشم تا پایان شهریور) مزیت بسیار ارزشمندی است و انشاالله که اجرای نمادین این کار در امروز (رونمایی آیین نامه تردد استانی خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم) تکمیل کننده آن حرکت باشد که قطعاً بهرهمندی فراگیر را خواهیم داشت.