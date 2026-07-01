میدان ولایت‌فقیه ارومیه شاهد صد و بیست و سومین شب از شب‌های پایداری و حماسه سازی مردم این شهر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در صد و بیست و سومین شب از شب‌های تجمع شبانه، میدان ولایت فقیه و خیابان امام خمینی(ره) ارومیه باردیگر شاهد حضور پرشور اقشار مختلف مردم بود، این تجمع پرشور به تجلی گاه همبستگی، وحدت و همدلی مردم این شهر تبدیل شده است.

حضور مستمر و گسترده شهروندان در این گردهمایی، بیانگر اراده استوار و ایمان مستحکم مردم در صیانت از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی است.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات شبانه بر ادامه راه شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و خونخواهی قائد شهید امت تأکید کردند.