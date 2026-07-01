بررسی ابعاد جنگ شناختی و شگرد «اشباع رسانه‌ای» دونالد ترامپ نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور ایالات متحده با تولید انبوه ادعاهای دروغین و وارونه‌سازی واقعیت، به دنبال جبران شکست‌های میدانی واشنگتن در برابر ایران است؛ با این حال پافشاری هوشمندانه جمهوری اسلامی بر شروط اصلی تفاهمنامه از جمله رفع کامل تحریم‌ها، بازسازی اقتصادی ۳۰۰ میلیارد دلاری و تثبیت حاکمیت بر تنگه هرمز، راهبرد فریب کابوی‌های آمریکایی را در برابر شطرنج‌بازان ایرانی به بن‌بست کشانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسن عابدینی کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صداوسیما در یادداشتی نوشت:

کابوی ها سرانجام مغلوب شطرنج بازان می شوند

دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا پیرمردی خود شیفته است. تحقیر دیگران ولو متحدانش را لذت بخش می داند. ابایی از عصبی کردن و دراوردن لج دیگران ندارد.

زیاد حرف می زند ، کم مشورت می کند و معتاد به نوشتن در فضای مجازی است. کمتر مقام رسمی در دنیاست که این قدر آشکارا در گفتار و نوشتار راست و دروغ را بهم ببافد.

او با بمباران خبری ، تولید روایت های متناقض و وارونه جلوه دادن واقعیت ها با رویا فروشی ، نمونه عینی از پیروان سبک " اشباع رسانه ای " دردهه سوم قرن بیست و یکم است. او مایل است در سر خط خبر رسانه ها باشد حتی اگر منجر به افزایش تنفر از او شود. او شگردهای تکراری دارد:

۱. روایت اول ولو با دروغ

ماشین گفتاری و نوشتاری ترامپ لحظه ای خاموش نمی شود. او حوصله نشستن در جلسه های کارشناسی و مشورتی ندارد و وقتش را بحای انکه صرف شنیدن گزارش نهادهای اطلاعاتی ، امنیتی و تصمیم سازان کند از حرف زدن و ادا در اوردن بیشترین لذت را می برد.

این شیوه عمل موجب شده است تا در باره همه موضوعات روایتی از او شنیده شود و مخاطب کم و بیش احساس می کند روایت اول ولو دروغ را از او شنیده است.

۲.وارونه نشان دادن واقعیت

ترامپ از اینکه رسانه ها روزانه دروغ هایش را بشمارند یا او را دروغگو ترین سیاستمدار قرن لقب دهند ، ابایی ندارد. او این را یک شگرد برای دستیابی به هدف می کند. ترامپ عمل به راهبرد ماکیاول که گفته بود هدف وسیله را توجیه می کند با گفتن اطلاعات بدون اصالت پیاده سازی کرده است. در هم امیختن راست و دروغ ، واقعیت و ادعا ، خبر جعلی و اطلاعات درست ، تهدید و تشویق و ... برای او موجب عذاب وجدان نمی شود.او براحتی از طریق دوربین در چشم مخاطب زل می زند و شب را روز جلوه می دهد.

۳.تولید انبوه ادعا

رییس جمهور امریکا از طریق زبان یا قلم بصورت شبانه روزی در حال تولید انواع حرف های بی مبنا ، ادعا ، غلو و حتی اوهام است.

ادعاهایش بیـش از آنکـه بیانگـر واقعیت هـای میدانی باشـد، نشـان دهنده تلاش برای نمایش قدرتی اسـت که در جنگ نتوانسـته محقق کنـد.

ترامپ زبان و قلمش را استمرار سامانه های موشکی می داند با این تفاوت که بمب ممکن است یک یا چند خانه را ویران کند اما دروغهایش که شوربختانه در گفتن ان حرفه ای هم شده است شاید تا وقتی دیگر نه فقط ذهن یک فرد بلکه اذهان ساکنان یک شهر، کشور و حتی جهان را مسموم می کند.

۴.اشـباع فضای رسانه ای

دونالد ترامپ بـا طرح پی در پـی ادعاهـای بزرگ که اغلب بدون پشتوانه و حتی متناقض است موجب آلودگی اطلاعاتی و سردرگمی افکار عمومی می شود.

این موضوع نه فقط در قامت یک شگرد عملیات روانی روی ذهن مردم تاثیر گذار است بلکه برخی از تصمیم گیران را هم دچار خطای محاسباتی می کند.

رئیس جمهور ترامپ از این ابزارها برای مدیریت افکار عمومی ، جبران ناکامی میدانی و دستیابی به اهداف راهبردی سود می برد.او با این روش بدون شلیک حتی یک گلوله صاحب دستاوردهایی می شود که حتی با جنگ نیز نمی توانست کسب کند.

ترامپ با دست یازیدن به این شیوه با یک تیر چند نشان را هدف قرار می دهد که در مورد ایران مصادیقی از ان وجود دارد:

الف : جبران شکست میدانی

ترامپ نتوانست نظام ایران را تغییر دهد ،تمدن ایران را از بین ببرد ، ایران زمین را تجزیه کند و ... بلکه سرانجام تقاضای مصالحه کرد و محاصره دریایی را نیز برداشت. تنگه هرمز هم که پیشتر رفت و امد ازادانه در ان جریان داشت هم اکنون مدیریتش در دست ایرانیان است.

ترامـپ اما درصدد است بـا انبوهـی از ادعاهـای نـو بـه نـو، شکسـت در میـدان را بـه پیروزی در جنـگ شـناختی تبدیـل کنـد؛ بـه گونـه ای کـه نـه فقط بازنـده بـه نظـر نرسـد، بلکـه خـود را پیروز مطلـق جلوه دهـد.

ب: مدیریت افکار عمومی

ترامپ با تحمیل جنگ سوم به ایران با موج فزاینده ای از انتقادها در امریکا و سراسر گیتی هم مواجه شده است. کار بجایی رسیده است که دامنه سرزنش ها از حزب دمکرات که رقیبش هست به هم حزبی هایش کشیده شده است. جمهوری خواهان رفتارهای ترامپ را موجب تاثیر گذاری منفی بر نتایج انتخابـات میان دوره ای کنگره در ابان ماه ، بازارهای جهانی انرژی و ابروریزی در میان متحدان منطقه ای واشـنگتن می دانند.

۴. ایجاد خطای محاسباتی

ترامـپ بـا تولید سیلی از ادعاهـا، تهدیدهـا و روایت هـای متناقـض بصورت شبانه روزی می کوشد ، فضـای ذهنـی افکار عمومـی را از حالـت تحلیـل منطقـی و تعادل روحی خـارج کنـد. او سردرگمی و اشفتکی افکار عمومی و حتی تصمیم گیران را در دستور کار قرار داده است

دبه کردن ، پیمان شکنی ، نقض عهد و فرافکنی مسئولیت ها در در ذات امریکاست اما از دیگر سو ، روایت وارونه ای که حتی از تفاهمنامه مکتوب ارائه می دهد با هیچ منطقی همخوان نیست.

گذر زمان البته موجب کاهش باور پذیری ادعاها و بلوف های ترامپ شده است. راهبرد فریبکارانه او نه فقط در میان ایرانیان که در میان سایر ملل هم رنگ باخته است.

این باور عینی و سنت الهی است که عملیات روانی هر چند هم حرفه ای باشد باز هم مانند کف روی اب است و چون گرد و غبارها فرو نشیند حقیقت هویدا می شود. امریکایی ها اگر چه در فنون کابویی و راگبی تجربه دارند اما ایرانیان هم خالق شطرنج و فرش بافان حرفه ای هستند.

بیان مستمر روایت پیروزی راهبردی ایران در کنار بیان مولفه های اقتدار ایرانیان سبب خنثی شدن عملیات روانی دشمن امریکایی شده است. ایران هم اکنون در جایگاه کشور پیروز البته وفق دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی روی شروط اصلی تفاهمنامه تا تحقق ان پافشاری می کند که شامل پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله جبهه لبنان پس از تفاهم نهایی که متناظر با بندهای ۱۴،۹،۳،۲،۱ است.

پایان دادن به هرگونه مزاحمت و محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز که متناظر با بند 4 و تعیین نحوه اداره و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بین‌الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز(توافق با عمان و گفت‌وگو با کشورهای ساحلی خلیج فارس) متناظر با بند ۵ تفاهمنامه هم از دیگر شروط است.

بازسازی توسعه اقتصادی ایران با تأمین ۳۰۰ میلیارد دلار از سوی آمریکا و شرکای منطقه‌ای (توافق بر سر برنامه، رفع تحریم‌ها برای ایجاد امکان سرمایه‌گذاری کشورها) متناظر با بند ۶ ، برنامه خاتمه تحریم‌های شورای امنیت، آژانس و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در تفاهم‌ نهایی متناظر با بندهای ۷ و ۱۰ و به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران که متناظر با بندهای ۸ و ۹ هم سه شرط دیگر در تفاهمنامه است.

دسترسی کامل بانک مرکزی به تمامی وجوه مسدودشده جمهوری اسلامی ایران متناظر با بند ۱۱هم هفتمبن شرطی است که جمهوی اسلامی ایران وفق تفاهمنامه پیگیر ان خواهد بود. این سنت خدشه ناپذیری است که که هزینه مقاومت کمتر از سازش است.