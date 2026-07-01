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رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی، درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی، جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر، حفظهالله و ایّده
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته؛
خبر رحلت والد معظم حضرتعالی، واصل شد. به این وسیله، مراتب تسلیت خود را تقدیم میکنم. امیدوارم آن جناب در سایه پرمهر صاحبان این ایام، صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، مورد رحمت واسعه الهی واقع شوند. همچنین، آرزوی سلامتی و طول عمر با مزید توفیقات ظاهری و باطنی برای جنابعالی و سایر بازماندگان دارم.
سید مجتبی خامنهای
۸ تیر ۱۴۰۵