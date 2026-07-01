کبری غفوری نژاد افزود: در این مدت برای اغلب نقاط استان، آسمان صاف و در ساعاتی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه است.

کارشناس هواشناسی لرستان، افزود: همچنین در مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر پیش‌بینی می‌شود.

غفوری نژاد گفت: از نظر نوسانات دمایی طی امروز تغییرات قابل‌توجهی در روند دما‌ها مشاهده نمی‌شود، اما برای روز‌های پنجشنبه و جمعه شاهد افزایش دما و گرم‌تر شدن هوا خواهیم بود؛ لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.