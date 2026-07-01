به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون درگذشت جانباز سرافراز مرحوم حاج «سیدجعفر زارعی»، پدر مکرم شهیدان معظم سیدجلال و سیدفاروق زارعی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

بی‌تردید، خانواده‌های معظم شهدا، سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی و نمادهای ماندگار ایمان، ایثار و استقامت هستند و پدران و مادرانی که با تربیت فرزندانی مؤمن و فداکار، والاترین سرمایه خویش را در راه عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی تقدیم کرده‌اند، جایگاهی رفیع در حافظه تاریخی این ملت دارند. مرحوم حاج سیدجعفر زارعی، با تقدیم دو فرزند شهید و تحمل سال‌های سخت مجاهدت و ایثار، زندگی خود را وقف پاسداری از ارزش‌های الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی کرد و خاطره صبر، نجابت و وفاداری او همواره در ذهن و دل مردم قدرشناس استان کرمانشاه ماندگار خواهد بود.

اینجانبان، این ضایعه جانکاه را به خاندان معزز زارعی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مردم شریف استان کرمانشاه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و رضوان الهی، همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل، اجر جزیل و سلامتی مسئلت داریم.

حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه