ایستادگی مردم آذربایجان غربی به خونخواهی رهبر شهید انقلاب و لبیک به جانشین صالح اش در سنگرخیابان به شب صد و بیست و سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم ولایت‌مدار آذربایجان غربی با حضور پرشور در صد و بیست و سومین شب از شب‌های بیعت و اقتدار بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و ارزش‌های دینی تأکید کردند.

در این اجتماعات مردمی، اقشار مختلف مردم با حضوری گسترده و منسجم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بر استمرار راه عزت، استقلال و مقاومت ملت ایران تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این آیین با سر دادن شعارهای حماسی و انقلابی، حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را محکوم کردند.