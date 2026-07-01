رئیس‌جمهور با توجه به برخی اتهام‌ها مبنی بر اطاعت نکردن دولت از نظر رهبری گفت: دولت تابع نظر رهبر انقلاب بوده است و اگر ایشان دستور می‌دادند که نشست یا مذاکره‌ای برگزار نشود، نه نشستی تشکیل می‌شد و نه مذاکره‌ای صورت می‌گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان در نشست با رئیس، معاونین و مسئولین ستادهای بزرگداشت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهادت ایشان، اعضای خانواده معزز ایشان و همچنین تمامی شهدای حوادث اخیر و جنگ تحمیلی 12 روزه را تسلیت گفت و اظهار داشت: ملت ایران در روزهای دشوار اخیر بار دیگر نشان داد که سرمایه اصلی این کشور مردم هستند و اگر حضور، همراهی و ایستادگی مردم نبود، دشمنان هرگز از طراحی و اجرای چنین توطئه‌هایی دست برنمی‌داشتند.

رئیس‌جمهور با اشاره به محاسبات و برآوردهای نادرست دشمنان درباره شرایط داخلی کشور افزود: بر اساس تحلیل‌هایی که از سوی طراحان این اقدامات صورت گرفته بود، آنان تصور می‌کردند پس از وقایع دی ماه ، با هدف قرار دادن فرماندهان، مسئولان ارشد و رهبر انقلاب اسلامی، جامعه دچار آشفتگی و چنددستگی خواهد شد و زمینه برای فروپاشی ساختارهای کشور فراهم می‌شود. به همین دلیل علاوه بر مراکز نظامی، برخی مراکز انتظامی و پایگاه‌های مردمی نیز مورد حمله قرار گرفتند، چرا که تصور می‌کردند با تضعیف این مراکز، امکان مدیریت شرایط از میان خواهد رفت.

دکتر پزشکیان ادامه داد: دشمنان گمان می‌کردند نارضایتی‌های موجود می‌تواند به بستری برای تحقق اهداف آنان تبدیل شود، اما از یک واقعیت بنیادین غفلت کرده بودند و آن پیوند عمیق مردم با هویت دینی، ملی و انقلابی کشور بود. اتفاقی که در روزهای پس از این حوادث رخ داد، نه تنها در محاسبات آنان جایگاهی نداشت، بلکه بسیاری از ناظران منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز شگفت‌زده کرد. حضور گسترده، مستمر و آگاهانه مردم در صحنه، نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، با وجود همه تفاوت دیدگاه‌ها و مشکلات، در دفاع از کشور، استقلال و ارزش‌های خود متحد و منسجم عمل می‌کند.

رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی مردم، علما، نخبگان، مسئولان و همه مجموعه‌هایی که در حفظ آرامش و انسجام کشور نقش‌آفرینی کردند، اظهار داشت: آنچه در این مقطع تاریخی رقم خورد، جلوه‌ای از وحدت ملی و سرمایه اجتماعی کشور بود که باید از آن صیانت شود.

دکتر پزشکیان در ادامه با تبیین مبانی دینی و قرآنی وحدت و همبستگی اجتماعی، تأکید کرد: آموزه‌های اسلامی به‌صورت مستمر بر اتحاد، برادری و پرهیز از تفرقه تأکید دارند. قرآن کریم مسلمانان را به تمسک به ریسمان الهی و اجتناب از پراکندگی دعوت می‌کند و این پیام، یکی از بنیادی‌ترین اصول حیات اجتماعی مسلمانان به شمار می‌رود.

رئیس جمهور افزود: نهضت عاشورا و قیام امام حسین(ع) نیز در جوهره خود حرکتی برای احیای ارزش‌های دینی، اصلاح جامعه اسلامی و حفظ انسجام امت بود. اگر جامعه اسلامی در درون خود به وحدت و همدلی دست یابد، هیچ قدرتی توان طمع‌ورزی نسبت به سرزمین، منافع و امنیت آن را نخواهد داشت.

دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت تقویت همگرایی میان کشورهای اسلامی تصریح کرد: امروز نیز اگر کشورهای اسلامی بر مشترکات خود تکیه کنند و ظرفیت‌های عظیم انسانی، فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام در مسیر همکاری و هم‌افزایی قرار گیرد، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند. بسیاری از چالش‌ها و بحران‌های کنونی ناشی از اختلافات، سوءتفاهم‌ها و شکاف‌هایی است که دشمنان همواره تلاش کرده‌اند آنها را تعمیق و گسترش دهند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حفظ وحدت ملی مهم‌ترین اولویت کشور در شرایط کنونی است، خاطرنشان کرد: ممکن است در حوزه‌های مختلف اختلاف‌نظر، نقد و دیدگاه‌های متفاوت وجود داشته باشد، اما هیچ موضوعی نباید به عاملی برای تضعیف انسجام ملی تبدیل شود. حفظ همدلی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات، امروز یک ضرورت راهبردی برای کشور محسوب می‌شود.

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رویکرد «مسجدمحوری» و «محله‌محوری» در حکمرانی اجتماعی، این ظرفیت را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حل مسائل جامعه دانست و اظهار داشت: مساجد همواره در طول تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی کانون همبستگی اجتماعی، مشارکت مردمی و خدمت‌رسانی به جامعه بوده‌اند. امروز نیز باید از این ظرفیت عظیم برای شناسایی و حل مشکلات مردم بهره گرفت.

رئیس‌جمهور افزود: در هر محله، افراد نیازمند، خانواده‌های آسیب‌پذیر، سالمندان، بیماران و کسانی وجود دارند که به حمایت و همراهی نیازمندند. اگر شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر مسجد، محله و مشارکت مردمی فعال و به درستی سازماندهی شود، بخش قابل توجهی از مشکلات مردم بدون نیاز به مراجعه به سطوح بالاتر اداری قابل حل خواهد بود. دولت نیز آمادگی دارد در چارچوب قوانین و اختیارات لازم، بخشی از مسئولیت‌ها و اختیارات را به نهادهای محلی و مردمی واگذار کند تا بسیاری از مسائل در همان محل زندگی مردم مدیریت و پیگیری شود.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: فلسفه حضور در مسجد تنها به انجام مناسک عبادی محدود نمی‌شود، بلکه مسجد باید به پایگاهی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، کمک به نیازمندان، تقویت همبستگی محلی و گسترش فرهنگ تعاون و همیاری تبدیل شود و آموزه‌های دینی ما نیز همواره بر حمایت از محرومان و دستگیری از نیازمندان تأکید کرده‌اند.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی به یک جریان پایدار فرهنگی و اجتماعی، اظهار داشت: اعتقاد راسخ من این است که حرکت‌های ارزشمندی که امروز در جامعه شکل گرفته، از جمله پویش‌ مردمی و داوطلبانه جان فدا، باید از سطح یک اقدام مقطعی فراتر رفته و به یک نهضت مبتنی بر باور، ایمان و مسئولیت اجتماعی تبدیل شود. اگر آنچه را خداوند متعال، پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و آموزه‌های اصیل دینی به ما آموخته‌اند در عمل پیاده کنیم، مردم نه تنها از ما فاصله نخواهند گرفت، بلکه با اعتماد و اطمینان بیشتری در کنار ما قرار خواهند گرفت.

دکتر پزشکیان با اشاره به جایگاه تاریخی روحانیت و مرجعیت دینی در میان مردم، این سرمایه اجتماعی را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های جامعه اسلامی دانست و گفت: روحانیت، مراجع تقلید و علمای دین در طول تاریخ همواره ملجأ و پناهگاه مردم بوده‌اند. هر فردی که با مشکلی مواجه می‌شد، فارغ از گرایش، سلیقه یا جایگاه اجتماعی خود، به این بزرگان مراجعه می‌کرد و آنان نیز با سعه صدر، دلسوزی و مسئولیت‌پذیری در مسیر حل مشکلات مردم گام برمی‌داشتند. همین رویکرد موجب می‌شد سرمایه‌ای بزرگ از اعتماد و محبت در میان مردم شکل گیرد و پیوندی عمیق میان جامعه و نهاد دین برقرار شود.

رئیس جمهور افزود: اگر بتوانیم این الگو را در جامعه امروز احیا کنیم و مساجد را به جایگاه حقیقی خود بازگردانیم، بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی در همان سطح محلات قابل حل خواهد بود.

دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت توجه به ریشه‌های مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار داشت: بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، نتیجه غفلت از زیرساخت‌های تربیتی، آموزشی و فرهنگی در سال‌های گذشته است. اگر به ریشه‌ها توجه نکنیم و صرفاً به دنبال حل پیامدها باشیم، مشکلات به شکل‌های مختلف بازتولید خواهند شد. از این رو باید با نگاهی بلندمدت و ریشه‌ای، فرآیند تربیت، آموزش و شکل‌گیری باورهای اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم.

رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در عین پذیرش تنوع دیدگاه‌ها و سلایق مختلف، خاطرنشان کرد: تفاوت در نگاه‌ها، برداشت‌ها و سلیقه‌ها امری طبیعی است و در هر جامعه‌ای وجود دارد. حتی در یک خانواده نیز ممکن است افراد دارای دیدگاه‌های متفاوت باشند، اما آنچه اهمیت دارد حفظ اصول مشترک و پایبندی به ارزش‌هایی است که همه را در کنار یکدیگر نگه می‌دارد. آموزه‌های دینی نیز همواره بر تمسک به مشترکات و پرهیز از تفرقه تأکید کرده‌اند.

دکتر پزشکیان با اشاره به جایگاه ولایت و رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: باور من نسبت به جایگاه رهبری صرفاً یک باور احساسی یا تعبدی نیست، بلکه مبتنی بر درک و اعتقاد علمی و عقلانی است. در طول سال‌هایی که در مسئولیت‌های مختلف حضور داشته‌ام، همواره از هدایت‌ها، حمایت‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بهره‌مند بوده‌ام و بسیاری از مسائل و چالش‌ها با تدابیر ایشان حل‌وفصل شده است.

رئیس جمهور افزود: در نظام اسلامی، ارائه دیدگاه کارشناسی و بیان نظرات مختلف نه تنها منافاتی با تبعیت از رهبری ندارد، بلکه بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی و حکمرانی محسوب می‌شود. مسئولان و کارشناسان وظیفه دارند دیدگاه‌های خود را صریح و شفاف بیان کنند، اما پس از اتخاذ تصمیم نهایی در چارچوب سازوکارهای قانونی، همه موظف به اجرای آن تصمیم هستند. این رویکرد، هم با مبانی دینی سازگار است و هم از الزامات حکمرانی کارآمد به شمار می‌رود. معتقدم اگر در این فرآیند کسی غیر از نظر خود را بیان کند نفاق کرده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه پیشرفت کشور در گرو وحدت ملی، مشارکت عمومی و حرکت در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است، خاطرنشان کرد: هرچه انسجام داخلی، همدلی اجتماعی و همکاری میان ارکان مختلف کشور تقویت شود، امکان عبور از چالش‌ها و دستیابی به اهداف ملی نیز افزایش خواهد یافت. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که با حفظ وحدت، بهره‌گیری از خرد جمعی و اتکا به ظرفیت‌های مردم، مسیر پیشرفت و توسعه کشور را با قدرت ادامه دهیم.

دکتر پزشکیان در ادامه سخنان خود با اشاره به روند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و نحوه مدیریت تحولات اخیر بویژه موضوع مذاکرات، تأکید کرد: تمامی اقدامات انجام‌شده در چارچوب سیاست‌های مصوب نظام و با اتکا به راهبردهای کلان کشور صورت گرفته است و امروز نیز همان مسیر با انسجام و هماهنگی دنبال می‌شود.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد‌: آنچه برای ما مهم است آن است که هر اقدام و تصمیم ما با وحدت و انسجام همه ارکان و قطعاً با رهبری مقام معظم رهبری باید شکل بگیرد. در جریان تصمیم‌گیری برای مذاکرات رهبری عالی‌قدر فرمودند که اگر سه چهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی رای مثبت دادند همین روند را در پیش بگیرید که در جلسه‌ای که برگزار شد از 13 نفر، 12 نفر صرفاً رای مثبت ندادند بلکه بحث و تبادل نظر کردند و قاطعانه حمایت کردند، اما امروز عده‌ای دولت را متهم می‌کنند که شما از نظر رهبری اطاعت نکرده‌اید، درحالیکه قطعاً اگر ایشان دستور می‌دادند جلسه و مذاکره‌ای صورت نگیرد، نه جلسه می‌گذاشتیم و نه مذاکره‌ای صورت می‌گرفت.

دکتر مسعود پزشکیان با بیان اینکه هم‌افزایی و هماهنگی میان ارکان مختلف نظام، مهم‌ترین پشتوانه عبور از شرایط پیچیده و چالش‌های پیش‌رو است، اظهار داشت: هر اندازه ارتباطات، هماهنگی‌ها و تعاملات میان بخش‌های مختلف کشور تقویت شود، ظرفیت ما برای حل مسائل و عبور از بحران‌ها نیز افزایش خواهد یافت. تجربه رخدادهای اخیر نیز نشان داد که هرجا با وحدت و انسجام عمل کرده‌ایم، دستاوردهای ارزشمندتری حاصل شده است.

رئیس جمهور با اشاره به مدیریت کشور در شرایط جنگی و فشارهای خارجی افزود: یکی از نکات قابل توجه در تحولات اخیر آن بود که علی‌رغم شرایط ویژه و محدودیت‌های گسترده، زندگی روزمره مردم در بسیاری از نقاط کشور با کمترین اختلال ممکن ادامه یافت. در حالی که مسیرهای حمل‌ونقل دریایی و برخی مبادی تجاری کشور برای هفته‌ها با محدودیت مواجه بود، با تلاش دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی، لجستیکی و امنیتی، نیازهای اساسی مردم تأمین شد و بازار کشور با کمبود جدی مواجه نشد.

رئیس‌جمهور این موفقیت را نتیجه برنامه‌ریزی، هماهنگی و تلاش شبانه‌روزی مجموعه دستگاه‌های مسئول دانست و تصریح کرد: مدیریت زنجیره تأمین، حفظ ذخایر راهبردی و استمرار جریان تجارت و صادرات کشور در چنین شرایطی، دستاوردی مهم و قابل توجه بود که حاصل همکاری همه بخش‌های کشور است.

دکتر پزشکیان با اشاره به نتایج حاصل‌شده در حوزه اقتصادی و تجاری خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها، تهدیدها و سیاست‌های زورگویانه عقب‌نشینی نکرده و در عین حال توانسته است مسیرهای تأمین منافع ملی و استمرار فعالیت‌های اقتصادی خود را حفظ کند. امروز نیز با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، روند بازسازی ذخایر و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور با قدرت در حال پیگیری است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه در برابر ظلم، فشار و قلدری تسلیم نخواهد شد، افزود: لازمه استمرار این مسیر، حفظ وحدت و انسجام ملی است. هر اندازه همبستگی داخلی تقویت شود، توان کشور برای مقابله با تهدیدها و دفاع از منافع ملی نیز افزایش خواهد یافت.

دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال تعاملات و مذاکرات بین‌المللی خاطرنشان کرد: هر زمان که حقوق و منافع ملت ایران در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت تأمین شود، گفت‌وگو و تعامل می‌تواند در خدمت منافع کشور قرار گیرد. آنچه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد، حفظ حقوق ملت، صیانت از استقلال کشور و دفاع از منافع ملی است.

رئیس‌جمهور با قدردانی از نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیجیان و همه مدافعان امنیت کشور اظهار داشت: دغدغه اصلی امروز ما مردم و نیروهای نظامی و امنیتی کشور هستند. برخی مطرح کردند که چرا اعلام شده است 20 میلیون بشکه نفت در اختیار فلان مجموعه قرار گرفته و این موضوع را افشای اطلاعات داخلی دانستند. بنده معتقدم اگر بار دیگر نیز چنین شرایطی پیش بیاید، نه 20 میلیون بشکه، بلکه 100 میلیون بشکه هم در اختیار آنان قرار خواهم داد و به این حمایت افتخار می‌کنم. دفاع از نیروهای مسلح کشور وظیفه من است و با تمام توان از آنان حمایت خواهم کرد.

دکتر پزشکیان با تاکید بر اینکه آنچه برای همه ما روشن است، حمایت قاطع از نیروهایی است که برای امنیت، استقلال و عزت کشور ایستاده‌اند تصریح کرد: باور و اعتقاد من این است که نباید به هیچ وجه زمینه اختلاف و شکاف در کشور ایجاد شود. وقتی در رسانه ملی چنین القا می‌شود که نیروهای نظامی در یک سو و دولت در سوی دیگر قرار دارند، این خود به معنای ایجاد شکاف است. بنده نه تنها خود را جدا از نیروهای نظامی نمی‌دانم، بلکه حضور آنان را مایه عزت و سربلندی خود می‌دانم و با قدرت از آنان دفاع می‌کنم.

رئیس جمهور تاکید کرد : هیچ‌کس نباید این‌گونه سخن بگوید که گویی دولت و نیروهای مسلح دو مجموعه جدا از یکدیگر هستند. این همان روایتی است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنند. چگونه می‌توان میان ما و نیروهای مسلح فاصله انداخت، در حالی که همه در یک مسیر و برای یک هدف تلاش می‌کنیم؟ بنده آماده‌ام در همان خط مقدم حضور داشته باشم و از شهادت نیز هراسی ندارم، بلکه آن را افتخار می‌دانم. بنابراین جای این سؤال وجود دارد که چرا باید سخنانی مطرح شود که نتیجه‌ای جز ایجاد تفرقه و دوگانگی نداشته باشد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت پرهیز از هرگونه دوقطبی‌سازی در فضای عمومی کشور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت همدلی و انسجام هستیم. نباید اجازه داد برخی روایت‌ها یا تحلیل‌ها به گونه‌ای مطرح شود که وحدت ملی را خدشه‌دار کند. دولت، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی و همه بخش‌های کشور در کنار یکدیگر و در مسیر تحقق اهداف مشترک حرکت می‌کنند.

رئیس جمهور با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در ناکام گذاشتن اهداف دشمنان تصریح کرد: البته آنچه معادلات دشمن را بر هم زد، صرفاً توان نظامی نبود؛ بلکه حضور مردم، اعتماد عمومی، انسجام ملی و ایستادگی جامعه بود.

دکتر مسعود پزشکیان با اشاره به مسئولیت دولت در قبال مسائل و دغدغه‌های مردم افزود: به عنوان مسئول اجرایی کشور نمی‌توانم نسبت به مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی مردم بی‌تفاوت باشم یا تصویری غیرواقعی از شرایط موجود ارائه دهم. مردم مشکلات را با تمام وجود لمس می‌کنند و مسئولان نیز باید با صداقت، واقعیت‌ها را بیان کنند. البته بیان واقعیت‌ها به هیچ وجه به معنای ناامیدی یا عقب‌نشینی در برابر دشمن نیست؛ بلکه لازمه حکمرانی صحیح، صداقت با مردم و تلاش مستمر برای حل مشکلات آنان است.

رئیس جمهور با تأکید بر پایبندی دولت به آرمان‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما در دفاع از کشور، نظام، انقلاب، ولایت و منافع ملی هیچ‌گونه تردیدی نداریم ، در مقابل دشمن کوتاه نخواهیم آمد و همان‌گونه تا کنون ایستادگی کرده‌ایم، در ادامه نیز با قدرت از اصول و ارزش‌های خود دفاع خواهیم کرد.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: دولت با وجود همه محدودیت‌ها و دشواری‌های مالی، تلاش می‌کند تعهدات خود را در قبال مردم، بازنشستگان، بیمه‌شدگان و حوزه سلامت به‌طور کامل انجام دهد و از مسیرهای مختلف برای تأمین منابع و جبران خسارت‌ها بهره گیرد. بخش مهمی از این تلاش‌ها ممکن است برای افکار عمومی قابل مشاهده نباشد، اما شبانه‌روز در حال پیگیری است تا زندگی مردم با کمترین آسیب ممکن ادامه یابد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مختلف کشور در تصمیم‌گیری‌های راهبردی، گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه میان دولت، نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام هماهنگی و گفت‌وگوی مؤثر وجود داشته باشد، تصمیمات با دقت و موفقیت بیشتری اجرا خواهد شد. این هماهنگی یکی از سرمایه‌های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی است که باید بیش از پیش تقویت شود.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سیاست همسایگی و رویکرد توسعه همکاری با کشورهای اسلامی و منطقه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار تقویت انسجام داخلی، گسترش روابط برادرانه و همکاری‌های منطقه‌ای را نیز با جدیت دنبال می‌کند. خوشبختانه در سال‌های اخیر روابط با کشورهای همسایه و جهان اسلام روندی رو به رشد داشته و همکاری‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف شکل گرفته است.

دکتر پزشکیان افزود: امروز بسیاری از کشورهای منطقه، از حوزه خلیج فارس گرفته تا آسیای مرکزی و همسایگان شرقی و غربی ایران، بیش از گذشته به ضرورت همکاری، همگرایی و توسعه روابط متقابل واقف شده‌اند و این روند می‌تواند به تقویت ثبات، امنیت و توسعه منطقه کمک کند.

دکتر پزشکیان در پایان با قدردانی از علما، روحانیون و فعالان اجتماعی حاضر در جلسه، بر ضرورت تداوم همکاری‌ها برای تقویت نقش مساجد در حل مسائل جامعه تأکید کرد و گفت: اعتقاد دارم اگر ظرفیت‌های مساجد، محلات و شبکه‌های مردمی به‌درستی فعال شود، بخش مهمی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی کشور در همان سطوح محلی قابل مدیریت و حل خواهد بود. دولت نیز آماده است در این مسیر، با واگذاری اختیارات لازم و ایجاد بسترهای مناسب، از این ظرفیت بزرگ مردمی و اجتماعی حمایت کند.

رئیس جمهور افزود: همان‌گونه که جامعه به رشد علمی و تخصصی نیاز دارد، مدیران و مسئولان نیز باید به صورت مستمر در مسیر یادگیری، ارتقای توانمندی‌ها و افزایش مهارت‌های مدیریتی گام بردارند. توسعه کشور زمانی محقق خواهد شد که سرمایه انسانی آن به‌طور مداوم تقویت و توانمند شود.

دکتر پزشکیان با اشاره به ارتباط نزدیک خود با مردم و اعتقاد شخصی‌اش به حضور در میان اقشار مختلف جامعه، خاطرنشان کرد: همواره تلاش کرده‌ام در کنار مردم باشم و مسائل و دغدغه‌های آنان را از نزدیک بشنوم. باور دارم مسئولان باید در متن جامعه حضور داشته باشند و ارتباط مستقیم با مردم را حفظ کنند. این رویکرد نه یک اقدام نمایشی، بلکه برخاسته از یک باور و اعتقاد عمیق است که همواره در مسیر خدمت به مردم به آن پایبند بوده‌ام.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: در مقاطع مختلف و حتی در شرایط دشوار و حساس، با وجود برخی ملاحظات و توصیه‌های امنیتی، تلاش کرده‌ایم در کنار مردم حضور داشته باشیم و نشان دهیم که مسئولان کشور در سختی‌ها و بحران‌ها نیز خود را جدا از مردم نمی‌دانند و در کنار آنان خواهند ماند.

دکتر پزشکیان با قدردانی از مجموعه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و تلاش‌های دست‌اندرکاران، برگزارکنندگان و فعالان حوزه مساجد و امور مردمی، اظهار داشت: مدیریت و ساماندهی این حجم از فعالیت‌ها و برنامه‌ها، آن هم در شرایطی که امکانات و منابع محدود است، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر محسوب می‌شود. از همه عزیزانی که با اخلاص، تعهد و روحیه جهادی در این مسیر تلاش کرده‌اند صمیمانه تشکر می‌کنم.