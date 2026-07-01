رئیس شورای ملی ونزوئلا اعلام کرد: شمار قربانیان دو زمین‌لرزه هفته گذشته افزایش یافته و به ۲۲۹۵ فوتی و ۱۱۲۶۷ زخمی رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛

خورخه رودریگز شمار افراد بی‌خانمان را هم تقریبا ۱۳ هزار نفر اعلام کرد. همچنین تخمین زده شده که ۵۰ هزار نفر ناپدید شده‌اند.

در همین حال، دلسی رودریگز رئیس جمهور ونزوئلا هفت روز عزای عمومی اعلام کرد.

با پایان یافتن ۷۲ ساعت طلایی عملیات نجات، همچنان هزاران نفر ناپدید هستند. نیرو‌های امدادی هنوز امیدوارند تا حد امکان بازماندگان بیشتری را از زیر آوار در این شهر بندری بیرون بکشند.

این درحالیست که سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد بامداد دوشنبه پس لرزه نسبتا قوی ۴.۶ ریشتری، کاراکاس پایتخت ونزوئلا و شهر بندری ویران‌شده لا گوایرا را لرزاند.

سازمان زمین‌شناسی کلمبیا شدت پس‌لرزه را ۵.۱ ریشتر اعلام کرد.

با توجه به احتمال افزایش تلفات ناشی از ۲ زلزله، سازمان ملل اعلام کرد که ۱۰ هزار کیسه حمل جسد در اختیار مقامات ونزوئلا قرار خواهد داد.

هرچند این سازمان ابراز امیدواری کرد که تلفات نهایی به این میزان بالا نباشد.

نجات یک مرد و پسر نوجوانش که روز یکشنبه در ایالت لا گوآرا زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند، لحظه‌ای کوتاه از خوش‌بینی را به همراه داشت.

اما احتمال نجات افراد رو به کاهش است. یک امدادگر السالوادوری به خبرگزاری فرانسه گفت: احتمالا همه افراد گرفتار زیر آوار جان خود را از دست داده‌اند. تنها اگر خدا بخواهد شاید بتوانیم افرادی که هنوز زنده هستند را پیدا کنیم.

از سوی دیگر میلیون‌ها نفر دیگر از خدمات بهداشتی و سایر مایحتاج اولیه محرومند. بر اساس گفته برخی افراد محلی، غارت در شهر لا گوآرا که در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اصلی ونزوئلا قرار دارد، افزایش یافته است.

بخش عمده‌ای از این شهر تخریب شده است. ساکنان گفتند که داروخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها و سایر فروشگاه‌ها غارت شده‌اند و برخی از مردم از کندی و کمبود کمک‌های از سوی مقامات شکایت دارند.

سازمان ملل خسارت این زلزله را ۶.۷ میلیارد دلار اعلام کرده که معادل ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا می‌شود.تاکنون ۲۴ کشور ۵۲۱ تن کمک‌های امدادی، ۸۶ واحد مجهز به سگ‌های آموزش‌دیده برای یافتن افراد گرفتار در زیر آوار و بیش از ۲۷۰۰ نیروی جست‌و‌جو و نجات به ونزوئلا اعزام کرده‌اند.