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شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: طرح ساخت ۲۲۹ واحد شهرکنشینی جدید در کرانه باختری رسماً تصویب شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، این اقدام در چارچوب سیاست اشغالگرانه «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و افراطی کابینه رژیم صهیونیستی و با هدف گسترش و توسعه شهرکسازیها در سرزمین های اشغالی فلسطین انجام شده است.
«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز دیروز سهشنبه در اظهاراتی تحریکآمیز با اشاره به سیاستهای توسعه شهرکسازی این رژیم گفت که اسرائیل به شهرکسازی در کرانه باختری ادامه خواهد داد و نه تنها شهرکها تخلیه نخواهند شد؛ بلکه پایگاه نظامی ناخال (اشاره به طرح نظامی ارتش اسرائیل در دهه ۱۹۴۰ برای تأسیس جنبش جوانان صهیونیست با هدف اشغال و شهرکسازی در فلسطین) در شمال غزه برای توسعه شهرکسازی تأسیس خواهد شد.
این در حالی است که منابع صهیونیستی گزارش دادند که شهرک جدیدی در این منطقه شامل یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی تأسیس خواهد شد.
همچنین گزارش شده است که کابینه امنیتی این رژیم با طرح ساخت ۱۹ شهرک صهیونیستنشین در کرانه باختری موافقت کرده است.
بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، شهرکسازی رژیم صهیونیستی در زمین های اشغالی کرانه باختری و قدس شرقی بهطور صریح غیرقانونی اعلام شده و ناقض حقوق بینالملل محسوب میشود.