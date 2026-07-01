معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با بیان اینکه این بنیاد همه ظرفیت‌های فرهنگی خود را برای میزبانی شایسته از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران آماده خدمت کرده است، جزئیات اقدامات ستادی و معاونت‌های مختلف را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس ستاد ویژه‌برنامه‌های تشییع رهبر شهید، به تشریح اقدامات و برنامه‌های بنیاد برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: با نزدیک‌شدن به آیین وداع و تشییع رهبر شهید بخش‌های مختلف بنیاد شهید و امور ایثارگران برای حضور مردم و جامعه معزز ایثارگری در این مراسم ملی آماده می‌شوند.

یعقوب سلیمانی، افزود: ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تمام ظرفیت ستادی و استانی در حال فعالیت است و بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی مسئولیت‌ها و وظایف در کلیه سطوح در حال اجراست. پردیس‌های «سلام شهید» در ۶۰ نقطه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های کشور برپا می‌شود. ۱۰۷۱ حسینیه و خانه شهید، ۲۴۸ مرکز فرهنگی و بیش از ۱۹ هزار گلزار شهدا آماده میزبانی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران هستند.

سلیمانی ادامه داد: در استان‌های تهران (تهران بزرگ و شهرستان‌ها)، قم و خراسان رضوی که میزبان مراسم تشییع رهبر شهید هستند، برنامه‌های ویژه‌ای تدارک‌دیده‌شده است. تمهیدات لازم جهت اسکان و پذیرایی از خانواده‌های شهدا در مدارس شاهد نیز فراهم شده و ایستگاه‌های صلواتی و مواکب هم توسط تشکل‌های شاهد و ایثارگر برپا خواهد شد.

وی افزود: همه امکانات تبلیغات شهری بنیاد شهید در سراسر کشور به کارگیری شده و بیش از ۳۰۰ هزار پوستر ویژه و مناسبتی چاپ و در حال توزیع است. در حوزه هنر و رسانه، تولیدات هنری شامل موسیقی، سرود و کلیپ در شبکه‌های سراسری و استانی رسانه ملی پخش می‌شود. خبرنگاران پایگاه فرهنگی «نوید شاهد» در سراسر کشور صحنه‌های حضور مردم و جامعه ایثارگری را منعکس و اطلاع‌رسانی می‌کنند. همچنین استقرار تیم رسانه‌ای در حسینیه‌ها برای مصاحبه با خانواده شهدا و تولید پادکست در دستور کار قرار دارد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید در خصوص برگزاری آیین‌ها و مراسم‌ها تصریح کرد: ستادهای استانی با همکاری دستگاه‌های محلی تشکیل شده است تا مراسم بزرگداشت رهبر شهید را در مصلی‌ها، حسینیه‌ها، گلزارهای شهدا و هیئات شاهد برگزار کنند. در همین راستا، برنامه‌هایی نظیر آیین سنتی گل‌مالی و سوگواری «هور و مویه» در استان لرستان، روضه‌های خانگی در حسینیه‌های شهید و محافل انس با قرآن پیش‌بینی شده است.

سلیمانی از «پردیس سلام شهید» به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های هنری یاد کرد و گفت: این پردیس با غرفه‌های متنوعی شامل «خانه دوست» برای بیان خاطرات، «روایت حماسه» با حضور پیام‌آوران ایثار، «امید ایران» ویژه کودکان و نوجوانان، «هنر انقلاب» برای کارگاه‌های هنری، «تفال به شهدا» و غرفه «برای تو» جهت نگارش دلنوشته و اثر انگشت، فضایی تعاملی فراهم کرده است. همچنین اجرای تئاتر خیابانی، رونمایی از سرود «بابای شهیدم» در استان اصفهان، برپایی ایستگاه‌های نقاشی و توزیع محصولات فرهنگی نظیر کتاب، مستند، استیکر و پیکسل در دستور کار قرار دارد.

وی درباره بخش روایتگری و ترویج سیره رهبر شهید اظهار کرد: حضور پیام‌آوران ایثار در مساجد، حسینیه‌ها و محافل عمومی برای ترویج سبک زندگی رهبر شهید از اقدامات شاخص ماست. همچنین خانواده‌های شهدای شاخص نیز با حضور در برنامه‌های صدا و سیما به بیان خاطرات خود خواهند پرداخت.

سلیمانی با اشاره به وظایف معاونت‌های تعاون و بهداشت افزود: آمادگی کامل همکاران حوزه مددکاری برای مواقع ضروری ایجاد شده است. همچنین برای بخش اسکان و پذیرایی، تمامی ملزومات شامل تجهیزات لجستیکی، میز و صندلی، امکانات برودتی، ملزومات خواب (پتو و متکا) و نیروهای خدماتی تأمین شده است. در حوزه اعزام نیز هماهنگی لازم برای حضور خانواده‌های معظم شهدا در مراسم‌های تهران و مشهد انجام شده و آمبولانس‌ها و تجهیزات فوریت‌های پزشکی به همراه ویلچر برای تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در محل‌های اسکان و مسیرهای تردد مستقر شده‌اند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگری از تشریح برنامه‌ها، از اجرای پویش‌های سراسری با هدف ترویج مکتب رهبر شهید خبر داد و گفت: در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی و مردمی، پویش‌های متنوعی شامل «ختم قرآن کریم به نیابت از امام شهید»، پویش ترویج «رهنمودهای رهبر شهید» در فضای مجازی، پویش مردمی «اقامه نماز لیلةالدفن برای آقای شهید» و همچنین پویش‌های تعاملی نظیر «دلنوشته برای رهبر شهیدم» و «با امام شهیدم سخن می‌گویم» اجرایی شده است. علاوه بر این، پویش مفهومی «باید برخاست» با محوریت بازنشر تصویر مشت گره‌کرده رهبر شهید، در فضای مجازی کلید خورده است تا پیام ایستادگی و مقاومت به‌طور گسترده بازتاب یابد.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت حداکثری خانواده‌های شهدا و آحاد مردم افزود: اطلاع‌رسانی گسترده‌ای جهت دعوت از اقشار مختلف مردم، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از طریق رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. همچنین فراخوان ویژه‌ای برای خانواده‌های معظم شهدا در سراسر کشور منتشر شده است تا در مراسم‌های وداع و تشییع، تصاویر شهدای گران‌قدر خود را به همراه داشته باشند تا فضای مراسم بیش از پیش با عطر و یاد شهدا مزین شود.

سلیمانی درباره اقدامات تبلیغاتی نیز بیان کرد: به‌منظور فضاسازی در سطح کشور، اقدامات گسترده‌ای شامل توزیع و نصب پوستر در ایستگاه‌های مترو و مسیرهای منتهی به محل‌های برگزاری مراسم، چاپ و نصب بنر در محیط‌های اداری، و بهره‌گیری از بیلبوردهای شهری، عرشه پل‌ها و تلویزیون‌های شهری برای اکران تصاویر رهبر شهید پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه رسانه و فضای مجازی، علاوه بر پوشش لحظه‌به‌لحظه اخبار در پایگاه خبری «نوید شاهد» و صدا و سیما، تولیدات هنری شامل تیزرهای تبلیغاتی، کلیپ، موشن‌گرافی، پادکست و سرودهای اختصاصی تولید و به‌طور گسترده در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های پیام‌رسان بازنشر خواهد شد. همچنین تمامی این فعالیت‌ها با هشتگ مشترک (#رهبر_شهید) جهت جریان‌سازی و هم‌افزایی حداکثری در فضای مجازی دنبال می‌شود.

معاون فرهنگی و آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: امکانات اسکان، پذیرایی، اقامت و آمادگی‌های لازم برای شرایط اضطراری زوار رهبر شهید در تهران، قم و مشهدمقدس انجام می‌شود. آمبولانس‌های امداد کوثر، متد، ساسان و خاتم الانبیاء (ص) با تجهیزات پزشکی در طول مسیر مراسم وداع و تشییع مستقر هستند. درمانگاه‌های سیار برای رسیدگی فوری به جانبازان شرایط خاص حضور دارند. با مجموعه‌های درمانی تحت اختیار برای مواقع اضطراری هماهنگی‌های لازم انجام شده است. نمازخانه ساختمان «شهید ترک‌نژاد» برای استراحت و اسکان زوار رهبر شهید آماده‌سازی شده است.

سلیمانی به نقش محوری مجموعه‌های وابسته به بنیاد شهید اشاره کرد و گفت: سازمان اقتصادی کوثر، سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاحتی کوثر و مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی، آمادگی کامل دارند تا تمامی ظرفیت‌های اقامتی و پذیرایی خود را در شهرستان‌های تهران، مشهد مقدس و قم در اختیار قرار دهند. همچنین تمهیدات لازم برای بیمارستان‌های تحت پوشش جهت پذیرش بیماران با در نظر گرفتن تعداد مناسب تخت خالی و تجهیزات صورت گرفته است.

وی افزود: با مشارکت بانک دی، بیمه دی، پالایشگاه شازند و ستاد سازمان، اقلام پذیرایی متناسب با فصل گرما تهیه شده و ایستگاه‌ها، مواکب و خیمه‌گاه‌های متعددی در مصلای بزرگ تهران، ورودی باب‌الجواد(ع) حرم مطهر رضوی و ورودی حرم حضرت معصومه (س) جهت ارائه خدمات برپا شده است. در حوزه درمان نیز، بیمارستان‌های خاتم‌الانبیا ساسان مأموریت یافته‌اند تا با استقرار آمبولانس‌های امدادی، تجهیزات پزشکی و چادرهای امداد پزشکی در شهرهای تهران، مشهد و قم، خدمات اورژانسی ارائه دهند.