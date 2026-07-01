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رئیس جمهوری آذربایجان با اعلام اینکه همه محدودیتهای ترانزیت کالا از طریق خاک این کشور به ارمنستان را لغو کرده، گفت: در حال یادگیری زندگی در صلح هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛
رئیسجمهور آذربایجان شامگاه چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا عنوان کرد: کشورش همه محدودیتهای ترانزیت کالا را که به دلیل اشغال سرزمینهای شناختهشده بینالمللی ما اعمال شده بود، از طریق خاک خود به ارمنستان لغو کرده است.
الهام علیاف، در ادامه تاکید کرد: ما همچنین شروع به تأمین سوخت حیاتی ارمنستان، بهویژه بنزین و گازوئیل کردیم. در شرایط ژئوپلیتیکی امروز، این موضوع حتی از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد. بنابراین، ما نشان میدهیم که برای ما، صلح چیزی است که میتوانیم آن را لمس کنیم. میتوانیم آن را احساس کنیم؛ و ما در حال یادگیری زندگی در صلح هستیم.
علیاف با بیان اینکه آذربایجان و اتحادیه اروپا در بخش انرژی یک همکاری راهبردی امضا کردند، گفت: صادرات گاز طبیعی باکو به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقریبا ۶۵ درصد افزایش یافت.
او افزود: اکنون صلح در قفقاز جنوبی یک واقعیت است، اما ما باید برای تقویت آن، برای طولانی مدت و ابدی کردن آن سخت تلاش کنیم؛ و البته، ما از حمایت کمیسیون اروپا بسیار قدردانی میکنیم.
اورزولا فون در لاین نیز به نوبه خود اظهار کرد: ابتدا اجازه دهید به مهمترین تحول در این منطقه در دهههای اخیر بپردازم و آن صلح است. میخواهم به شما برای آغاز یک توافق صلح تاریخی با ارمنستان تبریک بگویم.
رئیس کمیسیون اروپا افزود: در سالهای اخیر، جمهوری آذربایجان ثابت کرده که شریک انرژی قابل اعتماد و مطمئنی برای اتحادیه اروپا است. ما فراموش نکردهایم که در زمانی که روسیه گاز را به اروپا بست، آذربایجان پا پیش گذاشت.