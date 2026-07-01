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سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: مجموع پرداختیها به کشاورزان گندمکار کشور با واریز ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبه گندمکاران تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ به ۶۲.۳ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: در این مرحله، ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان از مطالبه گندمکارانی که محصول خود را تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، به حساب آنان واریز شد.
بر این اساس، گندمکارانی که از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ محصول خود را تحویل دادهاند، تاکنون معادل ۵۷ درصد از مطالبههای خود به میزان ۲۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم، دریافت کردهاند.
همچنین گندمکارانی که از ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، در این مرحله معادل ۴۴ درصد از مطالبههای خود به میزان ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم، دریافت کردهاند.
پیش از این نیز ۵۰.۱ هزار میلیارد تومان از مطالبه گندمکاران در دو مرحله پرداخت شده بود و با واریزی جدید، مجموع پرداختیها به کشاورزان گندمکار کشور تاکنون به ۶۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این پرداختها در جهت اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تأمین نقدینگی لازم برای کشاورزان و پشتیبانی از ادامه تولید این محصول راهبردی انجام شده است و روند پرداخت دیگر مطالبهها نیز با تأمین و اختصاص منابع مالی در مرحلههای بعد ادامه خواهد یافت.