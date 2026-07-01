به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، با پیگیری و دستور استاندار خوزستان و همکاری نیروی انتظامی کشور مالکان خودروهای پلاک اروندی تا پایان هفته آینده فرصت دارند ، برای حضور در مراسم بدرقه قائد شهید امت ، بدون دریافت مرخصی عازم تهران شوند .

سید محمدرضا موالی زاده گفت : مهلت اعلام شده تا پایان هفته آینده است و تمدید نمی شود .

این تصمیم به منظور تسهیل تردد خوزستانی ها برای حضور در مراسم بدرقه آقای شهید ایران در تهران اتخاذ شده است و تا پایان هفته آینده این مهلت قابل استفاده است.