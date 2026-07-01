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نواف سلام می گوید: آنچه در گفت وگوهای واشنگتن حاصل شد، تعیین چارچوب سهجانبه و راهنما برای مذاکرات بوده است؛ نه توافقنامه یا معاهده.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نخست وزیر لبنان بدون اشاره به جزییات بیشتر درباره چارچوب مذاکره افزود: اولویت ما در دورههای بعدی مذاکرات، تدوین جدول زمان بندی برای عقب نشینی اسرائیل از لبنان است.
وزیر امور خارجه لبنان هم ساعاتی پیش ادعا کرد: مسیر مذاکرهای که دولت لبنان آغاز کرده، تنها راه عقبنشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان و دستیابی به توافق دائمی است که ثبات و حقوق بیروت، حاکمیت و منافع ملی آن را تضمین میکند.
«یوسف رجی» همچنین مدعی شد که مسیرهای موازی و چارچوبهای جایگزین برای گنجاندن پرونده لبنان خارج از چارچوب دولت، تنها باعث تفرقه و تضعیف موقعیت مذاکره میشود.
اظهارات وزیر امور خارجه لبنان در حالی است که نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر بر باقی ماندن ارتش این رژیم در جنوب لبنان تأکید کردهاند.
به گفته وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ارتش این رژیم بدون محدودیت زمانی در منطقه حائل امنیتی در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند و تا زمانی که حزبالله خلع سلاح نشده است، از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی هم با تأکید بر تداوم حضور نظامی این رژیم در جنوب لبنان اعلام کرد که اسرائیل پس از ایجاد یک منطقه حائل در امتداد مرزهای شمالی، «تا زمانی که لازم باشد» به حضور خود در این منطقه ادامه خواهد داد.
«بنیامین نتانیاهو» ادعا کرد:ایران در تلاش است اسرائیل را به عقبنشینی از جنوب لبنان وادار کند، اما اسرائیل اجازه نخواهد داد این هدف محقق شود.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفت تلآویو تلاش خواهد کرد در آینده به توافقی با لبنان دست یابد، اما تأکید کرد که این موضوع مانعی برای ادامه حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان نخواهد بود.
نتانیاهو روز گذشته نیز در توجیه تداوم اشغال بخشهایی از جنوب لبنان گفت که اسرائیل تا زمانی که حزبالله تهدیدی علیه امنیت این رژیم باشد، از این منطقه عقبنشینی نخواهد کرد.