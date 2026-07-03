به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد که پس از فرود اضطراری یک فروند بالگرد‌ ام‌ اچ ۶۰ اس سی‌ هاوک در دریای عرب، عملیات جست‌و‌جو برای یافتن یکی از اعضای خدمه که همچنان ناپدید است، ادامه دارد.

در بیانیه فرماندهی نیرو‌های دریایی آمریکا در منطقه مرکزی آمده است: «این بالگرد که به ناو هواپیمابر یواس‌اس جرج اچ. دبلیو. بوش اختصاص دارد، یک فرود اضطراری روی آب در دریای عرب انجام داد. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این وضع اضطراری در نتیجه اقدام خصمانه ایجاد شده باشد.»

در این بیانیه آمده است: سه نفر از چهار عضو خدمه بالگرد نجات یافته‌اند و در وضعیت پایدار در ناو یواس‌اس جرج اچ. دبلیو. بوش هستند و نیرو‌های نیروی دریایی آمریکا در منطقه هم‌اکنون در حال جست‌وجوی چهارمین عضو خدمه هستند که همچنان ناپدید است.

هنوز مشخص نیست چه عاملی باعث این حادثه شده و در این بیانیه نیز تاکید شده که علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز، ناو هواپیمابر یواس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش از اواخر ماه آوریل در خاورمیانه مستقر است و یکی از دو ناو هواپیمابر آمریکایی باقی‌مانده در منطقه به شمار می‌رود. اگرچه آمریکا محاصره کشتی‌های در حال تردد به تنگه هرمز و خارج از آن را لغو کرده است، اما همچنان حضور نظامی گسترده‌ای در منطقه دارد.