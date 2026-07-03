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شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز جمعه دوازدهم تیر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
شاهرود:
- شرق خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل کوچه شهید مزجی الی چهارراه شهید رجائی از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر
گرمسار:
- خیابان ۱۷ شهریور غربی از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر