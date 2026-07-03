به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

شاهرود:

- شرق خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل کوچه شهید مزجی الی چهارراه شهید رجائی از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر

گرمسار:

- خیابان ۱۷ شهریور غربی از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر