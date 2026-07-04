به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این فرهنگ انقلابی در دوران پربرکت حیات ایشان، از مجلس روضه تا صحنهٔ مبارزه، از منبر نماز جمعه تا میدان دفاع از اسلام ناب، همواره یک نگاه، یک گریه، یک فریاد و یک حرکت، رنگ و بوی عاشورا داشت؛ چنان که خودشان بار‌ها تأکید داشتند که زندگیشان از یاد حسین (ع) لبریز است و انقلاب اسلامی را زنده به عاشورا و حسین بن علی (ع) می‌دانستند.

فرهنگ عاشورا، همواره یکی از مهم‌ترین محور‌های گفتمان دینی و انقلابی در جمهوری اسلامی ایران بوده است. با نگاهی به دیدگاه‌ها، سخنان و توصیه‌های حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درباره نهضت امام حسین (ع)، جایگاه عزاداری، روضه، ایثار، مقاومت و سبک زندگی عاشورایی، ابعاد مختلف این رویکرد فرهنگی و معنوی را مرور می‌کنیم؛ رویکردی که طی سال‌های مختلف، در بیانات و مواضع ایشان بازتاب یافته و بر نقش فرهنگ عاشورا در هویت دینی و اجتماعی جامعه ایران تأکید داشته است.