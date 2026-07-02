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بانک ملی ایران از ادامه روند پایدارسازی سامانههای بانکی خبر داد و اعلام کرد: در تازهترین اقدامات، خدماتی از جمله واریز حقوق کارکنان شرکتها و سازمانها، صدور کارت برای برخی حسابها و انتقال وجه از حسابهای فاقد کارت به فهرست سرویسهای فعال اضافه شده است.
به گزارش تحریریه بانک، بیمه و بورس خبرگزاری صدا و سیما از بانک ملی؛ پس از انجام اقدامات فنی و امنیتی برای بازگرداندن پایداری سامانهها، خدمات بانکی در حوزههای پرداخت، انتقال وجه، خدمات شعب و بانکداری غیرحضوری به صورت مرحلهای دوباره فعال شده و یا در حال بازگشت است و روند فعالسازی سایر خدمات نیز ادامه دارد.
بانک ملی در خصوص خدماتی کارتی نیز اعلام کرد: در حوزه کارت به کارت نیز خدمات در وضعیت پایدار قرار دارد؛ بهگونهای که کارت به کارت شتابی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان در قالب ۱۰ تراکنش ۱۵ میلیونتومانی و کارت به کارت ملی به ملی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در قالب پنج تراکنش ۱۰۰ میلیونتومانی بر روی خودپردازهای بانک ملی و یا همراه بام انجام میشود.
همچنین مشتریان میتوانند از طریق دستگاههای خودپرداز به دریافت مانده کارت و دریافت صورتحساب ۱۰ گردش آخر اقدام کنند. همچنین این امکان برای نسخه تحت وب و اندروید سامانه بام نیز فراهم شده است.
روابط عمومی بانک ملی در خصوص خرید اینترنتی نیز اعلام کرد: خرید اینترنتی، خرید از دستگاههای کارتخوان (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و پرداخت از طریق درگاههای بانکی پرداختی درون برنامهای بدون محدودیت در دسترس مشتریان قرار دارد. خدمات خرید شارژ، بستههای اینترنتی و کیف پول نیز در وضعیت پایدار قرار داشته و هماکنون بدون مشکل ارائه میشود.