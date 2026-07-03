گیاهی کم آب بر و مقاوم به سرما

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس باغبانی مدیریت جهادکشاورزی فریدونشهر گفت: برداشت گل محمدی در این شهرستان از نیمه خرداد شروع و تا نیمه تیرماه ادامه دارد.

ابراهیم اصلانی ، وسعت زیر کشت گل محمدی امسال شهرستان فریدونشهر را بیش از ۹۰ هکتار عنوان کرد و افزود: از هر هکتار گلستان‌های گل محمدی ۳ تا ۳.۵تن محصول برداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال پیش بینی حدود ۳۰۰ تن گل محمدی از باغ‌های شهرستان فریدونشهر برداشت شود گفت: گل محمدی گیاهی کم آب بر، مقاوم به سرما و قابل کشت در اراضی شیب دار است.

کارشناس باغبانی جهادکشاورزی فریدونشهر در ادامه با اشاره به کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری گل محمدی در این شهرستان افزود: تنها سه واحد گلاب گیری سنتی وجود دارد که جوابگونیست و به همین سبب حدود ۹۰درصد گل محمدی شهرستان به صورت خام خارج می‌شود.