به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اتحاد مسلمانان فقط برای دفاع در شرایط جنگ نظامی نیست، می‌تواند موتور محرکه پیشرفت هم باشد. وقتی کشور‌های اسلامی با هم همکاری کنند، می‌توانند بازار‌های بزرگ مشترک ایجاد کنند، در زمینه علم و فناوری تبادل تجربه داشته باشند و در برابر فشار‌های اقتصادی جهانی ایستادگی کنند. این هم‌افزایی، فقط با وحدت و اعتماد متقابل امکان‌پذیر است.

در زمینه علمی، امت اسلامی استعداد‌های درخشانی دارد. اگر این استعداد‌ها در یک شبکه واحد و با هدف مشترک فعالیت کنند، می‌توانند دستاورد‌های بزرگی در حوزه‌هایی مانند پزشکی، فناوری اطلاعات و انرژی‌های پاک داشته باشند. این کار، هم نیازمند همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است و هم نیازمند حمایت حکومت‌های اسلامی از این تعاملات.

در بعد فرهنگی هم، اتحاد می‌تواند به ما کمک کند تا الگوی زندگی اسلامی را به جهان معرفی کنیم. دنیای امروز تشنه معنویت، عدالت و آرامش است. اگر مسلمانان با هم متحد باشند و با عمل به آموزه‌های دین، نمونه‌ای از این ارزش‌ها را نشان دهند، می‌توانند تأثیرگذارترین پیام‌رسانان اسلام در جهان باشند.

اما همه این آرزو‌ها فقط با یک شرط محقق می‌شود: ادامه راهی که رهبر شهید انقلاب نشان دادند. امام خامنه‌ای همواره بر ترکیب ایمان، علم و وحدت تأکید داشتند. اگر ما با پیروی از این راه، با هم و برای هم مبارزه کنیم، نه تنها در مقابل دشمنان می‌ایستیم و از کشور خودمان و حتی مردم مظلوم جهان دفاع می‌کنیم، بلکه تمدن نوین اسلامی را هم بنا خواهیم کرد