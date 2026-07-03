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بدن با افزایش دما برای تنظیم حرارت خود به آب و مواد مغذی بیشتری نیاز دارد که رعایت چند نکته ساده تغذیهای میتواند به حفظ سلامت، شادابی و پیشگیری از مشکلات ناشی از گرمازدگی کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرپرست گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: بدن با افزایش دما برای تنظیم حرارت خود به آب و مواد مغذی بیشتری نیاز دارد که رعایت چند نکته ساده تغذیهای میتواند به حفظ سلامت، شادابی و پیشگیری از مشکلات ناشی از گرمازدگی کمک کند.
نسیم عابدی منش با تاکید بر نوشیدن آب کافی در هوای گرم، افزود:در این شرایط بدن مقدار بیشتری آب از طریق تعریق از دست میدهد، بنابراین مصرف منظم آب نباید فراموش شود.
وی با بیان اینکه نباید منتظر احساس تشنگی شدید ماند، اضافه کرد: تشنگی میتواند نشانه شروع کمآبی بدن باشد، بر این اساس هنگام فعالیت بدنی یا حضور طولانیمدت در فضای باز، مصرف آب افزایش یابد البته نوشیدنیهای بسیار شیرین و گازدار جایگزین مناسبی برای آب نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تاکید بر اینکه میوهها و سبزیجات تابستانی بیشتر مصرف شود، ادامه داد: میوهها و سبزیجات علاوه بر تأمین آب مورد نیاز بدن، سرشار از ویتامینها و املاح هستند که شامل هندوانه، خربزه، طالبی، خیار، گوجهفرنگی، سبزیهای تازه و سالادهای متنوع با مقدار مناسب روغن زیتون است.
نگهداری نکردن طولانی مدت مواد غذایی در دمای محیط
عابدی منش با تاکید بر انتخاب غذاهای سبکتر در فصل تابستان، افزود:در روزهای گرم، غذاهای سنگین و پرچرب میتواند موجب احساس سنگینی و کاهش انرژی شود از این رو بهتر است از غذاهای کمچرب و کمحجمتر استفاده شود.
وی، کاهش مصرف غذاهای سرخ شده را یادآور شد و گفت: غذاهایی مانند سالاد، سوپهای سبک، خوراک سبزیجات و غذاهای حاوی پروتئین مناسب در برنامه غذایی قرار داده شود.
سرپرست گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه باید بیش از گذشته مراقب سلامت مواد غذایی بود، گفت: گرما شرایط مناسبی برای رشد میکروبها ایجاد میکند از این رو مواد غذایی را نباید به مدت طولانی در دمای محیط نگهداری کرد.
به گفته وی، گوشت، مرغ، لبنیات و غذاهای پخته در یخچال نگهداری و میوهها و سبزیجات قبل از مصرف بهخوبی شسته شود و نکته مهمتر اینکه از مصرف غذاهایی که مدت زیادی خارج از یخچال ماندهاند، خودداری شود.
عابدی منش به موضوع مهم املاح از دسترفته بدن و جبران آن اشاره کرد و افزود: تعریق زیاد موجب کاهش برخی املاح مانند سدیم و پتاسیم میشود که مصرف متعادل میوهها، سبزیجات و لبنیات میتواند به تامین این مواد کمک کند.
خودداری از مصرف خودسرانه مکملهای نمکی یا ورزشی بدون نیاز پزشکی
وی با تاکید بر اینکه در مصرف برخی نوشیدنیها تعادل رعایت شود، گفت: مصرف زیاد نوشیدنیهای کافئیندار مانند قهوه و چای پررنگ ممکن است در برخی افراد موجب افزایش دفع آب شود که در این خصوص آب، دوغ کمنمک و نوشیدنیهای طبیعی کمشیرین انتخابهای مناسبتری هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به تغذیه مناسب در فعالیتهای تابستانی گفت: قبل و بعد از ورزش، آب کافی استفاده شود و پس از فعالیت طولانی، مصرف مواد غذایی حاوی کربوهیدرات و پروتئین مناسب به بازسازی انرژی کمک میکند و موضوع اینکه از ورزش سنگین در ساعات اوج گرما اجتناب شود.
وی با اشاره به علائم هشدار کمآبی و گرمازدگی اضافه کرد: در صورت مشاهده علائمی مانند سرگیجه و ضعف شدید، سردرد، خشکی دهان کاهش هوشیاری تپش قلب یا احساس خستگی غیرعادی باید به خنک کردن بدن، نوشیدن مایعات مناسب و در صورت شدت علائم، دریافت کمک پزشکی توجه کرد.
عابدی منش خاطر نشان کرد: یک انتخاب ساده برای تابستان سالم، آب کافی، میوه و سبزی تازه، غذای سبک و سالم به اضافه رعایت بهداشت مواد غذایی است که می تواند مشکلات و معضلات ناشی از گرمازدگی را به مراتب کاهش دهد.