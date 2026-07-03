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مردم شهر کاشان با حضور در اجتماعات شبانه، از آموزش کار با سلاح بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با برگزاری اجتماعات شبانه در نقاط مختلف شهر کاشان، دورههای آموزش کار با سلاح با هدف ارتقای آمادگی عمومی، انتقال آموزشهای دفاعی، بازآموزی نیروهای داوطلب و آشنایی نسل جوان با مهارتهای دفاعی برگزار شد.
در این برنامه، شرکتکنندگان زیر نظر مربیان، با اصول اولیه کار با سلاح، نکات ایمنی و مبانی دفاعی آشنا شدند. مسئولان برگزارکننده هدف از اجرای این دورهها را افزایش آمادگی عمومی و تقویت توان دفاعی مردمی در شرایط مختلف عنوان کردند.