به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با برگزاری اجتماعات شبانه در نقاط مختلف شهر کاشان، دوره‌های آموزش کار با سلاح با هدف ارتقای آمادگی عمومی، انتقال آموزش‌های دفاعی، بازآموزی نیرو‌های داوطلب و آشنایی نسل جوان با مهارت‌های دفاعی برگزار شد.

در این برنامه، شرکت‌کنندگان زیر نظر مربیان، با اصول اولیه کار با سلاح، نکات ایمنی و مبانی دفاعی آشنا شدند. مسئولان برگزارکننده هدف از اجرای این دوره‌ها را افزایش آمادگی عمومی و تقویت توان دفاعی مردمی در شرایط مختلف عنوان کردند.