مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب از تولید ۴۶ هزار و ۶۰۰ تن محصولات شتوی شامل گندم، جو و کلزا در مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مهدی اعیان‌منش با اشاره به آمار عملکردی محصولات در سال زراعی جاری افزود: در این دوره، ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان داراب به کشت گندم آبی و دیم اختصاص یافته است که از این سطح، افزون بر ۴۰ هزار تن گندم تولید و برداشت شد.

او افزود: در سطح ۲ هزار و ۸۵۰ هکتار از مزارع شهرستان داراب نیز، محصول جو کشت شده است که در نهایت بیش از ۶ هزار تن محصول برداشت و به مراکز خرید و انبار‌ها منتقل شده است.

اعیان‌منش ادامه داد: محصول کلزا نیز در ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان داراب زیر کشت رفت که با همت بهره‌برداران، بیش از ۶۰۰ تن از این محصول از این سطح برداشت شد و برای فرآوری و عرضه به بازار تحویل مراکز خرید شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ماشین‌آلات مدرن بیان کرد: توسعه کاشت و برداشت مکانیزه با کاهش ریزش محصول، افزایش سرعت و بهبود کیفیت تولید، به ارتقای بهره‌وری در واحد سطح و تقویت امنیت غذایی کمک می‌کند و مستلزم تداوم برنامه‌های حمایتی در فصل‌های زراعی آینده است.