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میزبانی شش ساله مدرسه علمیه حجتیه قم از طلبهای جوان که بعدها با عنوان حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدرسه علمیه حجتیه قم در سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۳، به مدت شش سال میزبان طلبهای جوان بود که بعدها به عنوان حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، شناخته شد.
ایشان در این مدرسه، در کنار برادر بزرگوار خود، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد خامنهای، در حجرهای مشترک به تحصیل علوم و معارف اسلامی پرداخت و از محضر برجستهترین استادان حوزه علمیه قم بهرهمند شد. حضرات آیات امام خمینی، آیتالله العظمی بروجردی و علامه طباطبایی از مهمترین استادان ایشان در دوران تحصیل بودند.
ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران رهبری نیز هیچگاه از مسیر علم، پژوهش، تدریس و مباحث فقهی فاصله نگرفتند و با جدیت به فعالیتهای علمی خود ادامه دادند.