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رئیس پلیس فتا گیلان گفت: مردم به لینکهایی جعلی مانند ابلاغیههای قضایی وارد نشوند، زیرا سبب دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز از حسابهای آنها میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقیمهر گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عناوینی مانند «ابلاغیه قضایی» و «اطلاعیه فوری» و ارسال پیام از طریق پیامرسانها و شبکههای اجتماعی برای شهروندان، آنها را تشویق به بازکردن پیام، ورود به لینکهای جعلی و نصب یک برنامه آلوده میکنند.
وی افزود: با نصب این برنامه و دسترسی کلاهبرداران اینترنتی به اطلاعات تلفن همراه شهروند و اطلاعات بانکی وی، میتوانند حسابهای بانکی را خالی کنند.
رئیس پلیس فتا گیلان گفت: مجرمان سایبری برای جلب اعتماد کاربران، گاهی از نام و مشخصات واقعی افراد در متن پیام استفاده میکنند و یا خود را مأمور پست، کارمند دادگستری و یا نماینده یکی از دستگاههای اجرایی معرفی میکنند تا کاربران بدون دقت، به این پیامها وارد شوند.
سرهنگ نقیمهر با تاکید بر اینکه هیچ کدام از دستگاههای دولتی، از جمله قوه قضاییه، ابلاغیه و یا مکاتبات رسمی را از طریق پیامرسانها ارسال نمیکنند، از شهروندان خواست از باز کردن پیامهای ناشناس و با عناوینی مانند ابلاغیه قضایی، شکایت، اخطار یا بخشنامه خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق پایگاه اطلاعرسانی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir و یا از طریق تماس با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.