به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سرهنگ گله‌داریان گفت: همزمان با سراسر کشور، کاروان‌های اتوبوسی و خودرو‌های شخصی از شهرستان لامرد به سمت شهر‌های مقدس قم و مشهد حرکت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰۰ نفر از مردم شهرستان لامرد در این رویداد بزرگ و مراسم باشکوه تشییع امام و فرمانده شهید امت حضور یابند.

او افزود: عصر روز شنبه ۱۳ تیرماه نیز هشت دستگاه اتوبوس، زائران و دوستداران رهبر شهید اتقلاب را از بخش مرکزی لامرد، اشکنان، علامرودشت، چاهورز و خیرگو به شهر مقدس قم اعزام خواهند کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده زائران در قم گفت: به دلیل حجم بالای جمعیت و محدودیت‌های ترافیکی، اتوبوس‌های اعزامی پس از ورود به قم و زیارت بارگاه حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها)، امکان وداع زائران با پیکر قائد شهید را در محل تعیین‌شده خواهند داشت.

سرهنگ گله‌داریان همچنین بیان کرد: در این اجتماع بزرگ، جمعی از خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان شهرستان لامرد نیز حضور دارند و علاوه بر شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و جمعی از خانواده ایشان، در طول مسیر حرکت کاروان‌ها به روایتگری و بیان خاطرات و رشادت‌های شهدا می‌پردازند.

او در پایان از پیش‌بینی اسکان زائران اعزامی با خودرو‌های شخصی در مشهد مقدس خبر داد و گفت: برای اسکان حدود ۴۰۰ نفر از زائران لامردی که با خودرو‌های شخصی به مشهد مقدس سفر می‌کنند، تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

شهرستان لامرد در جنگ رمضان و همزمان با شهادت قائد شهید امت ۲۳ شهید را تقدیم کشورمان ایران کرد.