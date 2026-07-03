به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سرهنگ حسن امجدیان گفت: ماموران این فرماندهی هنگام پایش و کنترل محور‌های اصلی به یک سواری پژو پارس مشکوک و دستور ایست صادر کردند.

او با بیان اینکه راننده بدون توجه فرمان پلیس اقدام به فرار نمود، بیان کرد: پس از طی مسافتی تعقیب و مراقبت ماموران موفق شدند خودرو را متوقف و در بازرسی از این خودرو ۲۰۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.