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فرمانده انتظامی فیروزآباد از یافتن پیکر بی جان فردی که هفته گذشته توسط دایی خود به قتل رسیده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت: فردی ۲۵ ساله که هفته گذشته مفقود شده بود توسط دایی خود به قتل رسیده بود.
او بیان کرد: در پی مراجعه فردی در سوم تیرماه به کلانتری ۱۱ فیروزآباد و اعلام گزارش مفقودی برادر ۲۵ سالهاش، با توجه به حساسیت موضوع پرونده مفقودی تشکیل و تحقیقات آغاز شد.
او افزود: کارآگاهان پلیس فیروزآباد به سرنخهایی از درگیری میان فرد مفقود شده با دایی خود در روزهای اخیر بدست آوردند و مطلع شدند که شخص گمشده به قتل رسیده است.
سرهنگ مزارعی بیان کرد: کارآگاهان پس از هماهنگی قضایی موفق شدند قاتل (دایی مقتول) را شناسایی و وی را در یکی از خیابانهای فیروزآباد دستگیر کنند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه قاتل ۵۴ ساله علت و انگیزه قتل را اختلافات شخصی عنوان کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.