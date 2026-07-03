به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،فرمانده انتظامی داراب گفت: با تلاش ماموران این فرماندهی، شش دستگاه استخراج رمز ارز فعال غیرمجاز از مدار خارج شد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی ضمن تاکید بر ادامه روند جمع آوری ماینر‌های غیرمجاز در سطح شهرستان داراب، بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه شخصی در منزل شخصی در بخش فسارود در زمینه استخراج رمز ارز با ماینر‌های غیرمحاز فعالیت دارد، رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران یگان امداد این فرماندهی ضمن بررسی صحت و سقم موضوع پس از هماهنگی با مرجع قضایی به آدرس اعلامی اعزام و در بازرسی به عمل آورده از محل، شش دستگاه ماینر فعال غیرمجاز به ارزش ۷ میلیارد ریال را کشف و ضبط نمودند.

سرهنگ هاشمی بیان کرد: در این خصوص پرونده قضایی برای مالک تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.