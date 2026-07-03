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مردم آبادان و خرمشهر در آستانه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، با حضوری پرشور در خیابانها، صحنهای از همبستگی و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و شهدا را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبرشهید انقلاب، فضای آبادان و خرمشهر رنگ و بوی حماسه و همدلی به خود گرفته است.
مردم این دو شهرستان با حضور گسترده در خیابانها و اجتماع در نقاط مختلف، بار دیگر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و راه شهدا را به نمایش گذاشتند و بر حضور پرشور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای انقلابی و ابراز همبستگی، بر تداوم راه شهدا، پاسداری از ارزشهای انقلاب و خونخواهی رهبرشهید انقلاب تأکید کردند.
این روزها هرچه به زمان برگزاری مراسم وداع و تشییع نزدیکتر میشویم، شور و اشتیاق مردمی نیز افزایش یافته و خیابانهای آبادان و خرمشهر به صحنهای از وحدت، همدلی و آمادگی برای بدرقه باشکوه پیکرپاک ایشان تبدیل شده است؛ حضوری که بار دیگر پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب و فرهنگ ایثار و شهادت را به تصویر میکشد.