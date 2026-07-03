مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از ثبت تردد بیش از ۱۱ میلیون خودرو در محور‌های ورودی و خروجی استان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی گفت: تردد بیش از ۱۱ میلیون خودرو در محور‌های ورودی و خروجی گیلان در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۵ به کمک سامانه‌های هوشمند ترددشمار ثبت شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان افزود: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، در این مدت، ۵ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۲۷۶ وسیله نقلیه به گیلان وارد و ۵ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۴۶۹ وسیله نقلیه هم از استان خارج شدند که حجم بالای تردد در محور‌های مواصلاتی گیلان در بهار سال ۱۴۰۵ را نشان می‌دهد.

وی افزود: آزادراه قزوین–رشت با ثبت ورود ۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۸۷۹ وسیله نقلیه، بیشترین آمار خودرو‌های ورودی را در این مدت به خود اختصاص داد و پس از آن محور رامسر– چابکسر با یک میلیون و ۸۸۰ هزار و ۹۶ وسیله نقلیه در رتبه دوم قرار گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان گفت: آزادراه قزوین–رشت با ثبت خروج ۲ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۲۳۰ وسیله نقلیه، پرترددترین محور خروجی استان در ۳ ماه نخست امسال بود و محور رامسر–چابکسر هم با یک میلیون و ۷۵۸ هزار و ۴۰۸ وسیله نقلیه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

فریبرز مرادی همچنین با اشاره به عملکرد سامانه اطلاع رسانی ۱۴۱ مربوط به آخرین وضعیت راه‌ها در استان، افزود: خرداد امسال، کارشناسان این سامانه به ۴ هزار و ۳۸۴ تماس مردمی پاسخ دادند و ۸۰ پیام را هم ثبت و پیگیری کردند.