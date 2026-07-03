به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ در روزهایی که عطر وداع با رهبر شهید ایران در فضای استان زنجان طنین‌انداز شده، این دیار با تمام توان برای میزبانی از زائران و همراهی با این کاروان بزرگ به میدان آمده است.

در زنجان، از هم‌اکنون عزم و همتی عمومی برای برگزاری باشکوه این آیین شکل گرفته و تمام ظرفیت‌های استان برای ثبت یک حماسه ملی بسیج شده‌اند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها زنجان مهیای اعزام ۲۵ هزار زائر به مراسم تشییع و تدفین در تهران، مشهد و قم است.

در این میان، ۱۵ هزار نفر سهم تهران و ۵ هزار نفر سهم مشهد مقدس در نظر گرفته شده است.

این حضور پرشور در قالب دو بازوی اصلی سازماندهی شده است: «پویش نذر خودرو» که تا این لحظه ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر را برای اعزام با خودروهای شخصی ترغیب کرده و «کاروان‌های رسمی» که با بهره‌گیری از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس، ظرفیت جابجایی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده‌اند.

برای هماهنگی بیشتر و استقرار زائران زنجانی، «منطقه ۱۸ شهرداری تهران» به عنوان پایگاه اصلی زنجانی‌ها تعیین شده است.

استان زنجان علاوه بر اعزام مشتاقان، به عنوان شاهراه تردد زائران چندین استان دیگر، میزبان خیل عظیم زائران عبوری خواهد بود.

تمهیدات ویژه‌ای برای پذیرایی از ۴۰ هزار زائر گذری در مواکب فعال در مسیرهای ورودی و خروجی شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره، صائین‌قلعه، هیدج و منطقه نیک‌پی اندیشیده شده است.

۴۴ تیم عملیاتی هلال‌احمر برای پوشش امدادی به تهران اعزام شده‌اند.

همچنین برای تأمین سلامت زائران در مسیرهای مواصلاتی، ۳ دستگاه تانکر آبرسانی سیار به همراه یک آزمایشگاه تخصصی آب برای کنترل کیفیت و تأمین آب شرب زائران در این مسیرها مستقر شده‌اند.

گروه‌های جهادی تخصصی پزشکی و اصناف نیز وظیفه خدمت‌رسانی در پایتخت را بر عهده خواهند داشت.

آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، از ساعت ۶ صبح روز ۱۳ تیرماه آغاز و تا ساعت ۲۰ روز ۱۴ تیر ادامه خواهد داشت. «باید برخواست» شعار محوری و «مشت گره کرده» نشان رسمی این بدرقه حماسی انتخاب شده است.