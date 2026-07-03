۲۰۰ موکب خدمات‌رسانی در جاده‌های اصفهان، مشهد، قم و تهران برپا می‌شود

۲۰۰ موکب در جاده های اصفهان،قم و تهران پذیرای زائران بدرقه رهبر شهید

۲۰۰ موکب در جاده های اصفهان،قم و تهران پذیرای زائران بدرقه رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به خدمت‌رسانی به مسافران و زائران مراسم تشیع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: موکب‌های مردمی این استان خدمات‌رسانی در جاده‌های اصفهان، مشهد، قم و تهران برپا می‌شود و به مردم خدمات ارائه خواهد کرد.

اکبر صالحی افزود: موکب‌های هیات های مذهبی در جاده ها و مسیرهای مواصلاتی به سمت تهران برای رفت و برگشت فعال خواهد شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به برپایی موکب از شهرستان ها در قم، تهران و مشهد، افزود: در تعامل با مسئولان این شهرها تمهیدات لازم برای ارائه خدمات اندیشیده شده تا در خدمت مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: موکب‌های مردمی این استان خدمات‌رسانی در جاده‌های اصفهان، مشهد، قم و تهران برپا می‌شود و به مردم خدمات ارائه خواهد کرد که تعداد آن به ۲۰۰ مورد می‌رسد.

صالحی به امکانات اسکان زائران در تهران اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰۰ مسجد، مدرسه، سالن ورزشی و مکان سرپوشیده برای اسکان مسافران استان اصفهان در تهران پیش بینی شده که از آن امکان استفاده در مدت سه روز تشیع و وداع در آن شهر وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه منطقه ۲ شهرداری تهران معین استان اصفهان برای میزبانی از زائران است، تاکید کرد: نیروها و تیم‌های خدمات رسانی در حال اعزام به این شهر و دیگر نقاط هستند تا پیش از شروع برنامه خدمات رسانی صورت گیرد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان اضافه کرد: این فعالیت‌ها به صورت مردمی صورت می‌گیرد و دستگاه‌های اداری تسهیلگر هستند که پذیرایی از مسافران توسط خیرین مهیا شده است.

وی با اشاره به اینکه اعزام مردم با استفاده از حمل و نقل عمومی نیز پیش بینی شده، گفت: حمل و نقل عمومی در این زمینه فعالیت خواهد داشت و مردم نیز به صورت تیمی و کاروانی هم با وسایل نقلیه شخصی در مراسم حاضر می‌شوند.

اکبر صالحی بر ضرورت رعایت اصول ایمنی ترافیک و همچنین حفظ سلامتی تاکید کرد و یادآورشد: در شهرهای استان نیز برای این روزها برنامه پیش بینی شده تا افرادی که امکان حضور در مراسمات تهران، قم و مشهد را ندارند از آن بهره ببرند.