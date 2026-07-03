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۲۰۰ موکب خدماترسانی در جادههای اصفهان، مشهد، قم و تهران برپا میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به خدمترسانی به مسافران و زائران مراسم تشیع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: موکبهای مردمی این استان خدماترسانی در جادههای اصفهان، مشهد، قم و تهران برپا میشود و به مردم خدمات ارائه خواهد کرد.
اکبر صالحی افزود: موکبهای هیات های مذهبی در جاده ها و مسیرهای مواصلاتی به سمت تهران برای رفت و برگشت فعال خواهد شد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به برپایی موکب از شهرستان ها در قم، تهران و مشهد، افزود: در تعامل با مسئولان این شهرها تمهیدات لازم برای ارائه خدمات اندیشیده شده تا در خدمت مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: موکبهای مردمی این استان خدماترسانی در جادههای اصفهان، مشهد، قم و تهران برپا میشود و به مردم خدمات ارائه خواهد کرد که تعداد آن به ۲۰۰ مورد میرسد.
صالحی به امکانات اسکان زائران در تهران اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰۰ مسجد، مدرسه، سالن ورزشی و مکان سرپوشیده برای اسکان مسافران استان اصفهان در تهران پیش بینی شده که از آن امکان استفاده در مدت سه روز تشیع و وداع در آن شهر وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه منطقه ۲ شهرداری تهران معین استان اصفهان برای میزبانی از زائران است، تاکید کرد: نیروها و تیمهای خدمات رسانی در حال اعزام به این شهر و دیگر نقاط هستند تا پیش از شروع برنامه خدمات رسانی صورت گیرد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان اضافه کرد: این فعالیتها به صورت مردمی صورت میگیرد و دستگاههای اداری تسهیلگر هستند که پذیرایی از مسافران توسط خیرین مهیا شده است.
وی با اشاره به اینکه اعزام مردم با استفاده از حمل و نقل عمومی نیز پیش بینی شده، گفت: حمل و نقل عمومی در این زمینه فعالیت خواهد داشت و مردم نیز به صورت تیمی و کاروانی هم با وسایل نقلیه شخصی در مراسم حاضر میشوند.
اکبر صالحی بر ضرورت رعایت اصول ایمنی ترافیک و همچنین حفظ سلامتی تاکید کرد و یادآورشد: در شهرهای استان نیز برای این روزها برنامه پیش بینی شده تا افرادی که امکان حضور در مراسمات تهران، قم و مشهد را ندارند از آن بهره ببرند.