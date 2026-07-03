به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست تیم اعزامی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان به مرقد مطهر امام خمینی(ره) از تداوم عملیات برپایی اردوگاه‌های اسکان اضطراری ویژه عزاداران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

عماد صالحی افزود: تاکنون با تلاش نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان، ۷ هزار دستگاه چادر در مرقد مطهر امام خمینی(ره) برپا شده و زیرساخت‌های لازم برای اسکان اضطراری زائران فراهم شده است.

وی افزود: هم‌زمان با برپایی چادرها، ۷ هزار تخته موکت و ۲۸ هزار تخته پتو نیز تأمین و در چادرها جانمایی شده است.

عماد صالحی با بیان اینکه پنجمین سایت اسکان اضطراری به بهره‌برداری رسید، گفت: عملیات ایجاد، تجهیز و آماده‌سازی سایر سایت‌ها نیز با جدیت ادامه دارد.

وی همچنین از برپایی خیمه‌های نماز در تمامی سایت‌های اسکان خبر داد و افزود: به‌منظور فراهم کردن فضای مناسب برای اقامه نماز زائران، در تمامی سایت‌ها خیمه‌های ویژه نماز پیش‌بینی و برپا شده است.

عماد صالحی با اشاره به افزایش دمای هوا تأکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، برای هر سایت اسکان یک اتاق سرد پیش‌بینی و تأمین شده است تا زائران بتوانند در شرایط مناسب‌تری از خدمات اسکان بهره‌مند شوند.