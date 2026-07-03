به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون امور مشارکت‌های مردمی اداره‌کل بهزیستی استان اصفهان گفت:در اقدام خداپسندانه و ارزشمند، خیّر نیک‌اندیش اهل علویجه با نیت خالصانه، یک باب منزل مسکونی را برای خدمت‌رسانی به مددجویان حوزه توان‌بخشی و کودکان بی‌سرپرست اهدا کرد.

مهدی محبی، معاون امور مشارکت‌های مردمی اداره‌کل بهزیستی استان اصفهان افزود: این خیر نیکوکار منزل مسکونی اش به مساحت ۴۰۰ متر مربع و ارزش تقریبی ۶ میلیارد تومان را با نیت خدمت‌رسانی به مددجویان حوزه توان‌بخشی و کودکان بی‌سرپرست اهدا کرد.

مهدی محبی ، مشارکت خیران را یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف حمایتی سازمان دانست و گفت: این اقدام ماندگار و ارزشمند دکتر علی زمانی، نشان‌دهنده روحیه والای ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که می‌تواند منبع برکات بسیاری برای جامعه هدف بهزیستی باشد.

وی همچنین با قدردانی از این اقدام ماندگار، ابراز امیدواری کرد که این نوع‌دوستی دکتر زمانی، سرمشقی برای سایر هموطنان خیر باشد تا با ورود به حوزه مشارکت‌های اجتماعی، در مسیر گره‌گشایی از مشکلات اقشار آسیب‌پذیر، بهزیستی را یاری کنند.