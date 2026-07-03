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معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان از آمادگی کامل استان و فراهم شدن همه تمهیدات اعزام زائران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اکبر صالحی با اشاره به آخرین برنامهریزیها برای اعزام زائران اصفهانی به مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: تمام زیرساختها و تمهیدات لازم برای حضور زائران اصفهانی در این مراسم فراهم شده و هماهنگیهای لازم با ستاد مرکزی برگزاری مراسم در تهران انجام شده است.
وی افزود: این مراسم نماد اقتدار جمهوری اسلامی، وحدت ملی و حضور پرشور مردم خواهد بود و اصفهانیها نیز همانند همیشه با حضوری گسترده در این رویداد شرکت خواهند کرد.
جانشین ستاد بدرقه رهبر شهید در استان اصفهان ادامه داد: روز گذشته به همراه تعدادی از مسئولان و رؤسای کمیتههای ستاد، در جلسهای با مسئولان ستاد برگزاری مراسم و شهرداری منطقه ۲ تهران شرکت کردیم و پس از آن نیز بازدید میدانی از محلهای اسکان، مسیرها و سایر امکانات پیشبینیشده انجام شد که بررسیها نشان داد همه شرایط برای خدمترسانی به زائران مهیاست.
ثبتنام و توصیههای سفر به زائران
اکبر صالحی با اشاره به روند ثبتنام زائران اظهار کرد: افرادی که قصد اسکان در تهران را دارند، باید از طریق ربات ثبتنام در پیامرسانهای بله، ایتا، سروش پلاس و روبیکا یا از طریق پایگاهها و نواحی بسیج اقدام کنند.
وی افزود: امکان پیشخرید بلیت اتوبوس نیز فراهم شده و زائران باید پیش از سفر، از سلامت فنی خودروهای خود اطمینان حاصل کنند و وسایل مورد نیاز از جمله کلاه نقابدار، عینک آفتابی، آب آشامیدنی و سایر لوازم ضروری را همراه داشته باشند.
جانشین ستاد بدرقه رهبر شهید در استان اصفهان خاطرنشان کرد: همه زائران از زمان حرکت تا بازگشت تحت پوشش بیمه قرار دارند و با توجه به گرمای هوا، رعایت نکات ایمنی، پیشگیری از گرمازدگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ضروری است.
جزئیات تردد خودروها در تهران
وی با بیان اینکه روز برگزاری مراسم امکان ورود خودروهای شخصی به تهران وجود ندارد، گفت: افرادی که برای مراسم وداع زودتر راهی تهران میشوند، میتوانند در روز شنبه با خودروی شخصی وارد تهران شوند.
صالحی ادامه داد: برای خودروهای شهروندان اصفهانی، پارکینگی در مقابل حرم مطهر امام خمینی (ره) و در محدوده دانشگاه شاهد پیشبینی شده است و از زائران درخواست میشود پس از پارک خودرو، موقعیت آن را در تلفن همراه خود ثبت کنند تا هنگام بازگشت با مشکلی مواجه نشوند.
۱۳ کمیته مسئول خدمترسانی به زائران هستند
جانشین ستاد بدرقه رهبر شهید در استان اصفهان با اشاره به فعالیت ۱۳ کمیته تخصصی گفت: همه دستگاهها و کمیتهها برای خدمترسانی به زائران بسیج شدهاند تا مردم با آرامش در این مراسم حضور پیدا کنند.
وی افزود: این مراسم، مردمی است و دستگاههای اجرایی تنها وظیفه فراهم کردن زمینه حضور باشکوه مردم را بر عهده دارند و امیدواریم با همکاری مردم و رعایت نکات ایمنی، مراسمی باشکوه و ماندگار برگزار شود.