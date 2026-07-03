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با شروع فصل تابستان کلاسهای اوقات فراغت با دورههای آموزشی و فرهنگی و ورزشی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بسیاری از خانوادهها ثبت نام فرزندان خود را آغاز میکنند که در این میان استقبال فرزندان و خانوادهها به کلاسهای ورزشی در خور توجه است
فعالیتهای ورزشی، بخش مهمی از اوقات فراغت کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص میدهد و کارشناسان معتقدند انتخاب آگاهانه رشته ورزشی، نقش مؤثری در رشد جسمی، روانی و اجتماعی فرزندان دارد.
مربیان و متخصصان حوزه ورزش بر این باورند که آشنایی کودکان و نوجوانان با رشتههای مختلف ورزشی، متناسب با علاقه، استعداد و ویژگیهای جسمانی آنان، علاوه بر افزایش نشاط و سلامت، زمینهساز پرورش قهرمانان آینده کشور خواهد بود.
کارشناسان همچنین تأکید میکنند هدایت صحیح فرزندان به سمت ورزش، تقویت نظم، مسئولیتپذیری، اعتماد به نفس و مهارتهای اجتماعی را به دنبال دارد و میتواند آنان را از آسیبهای ناشی از اوقات فراغت بدون برنامه دور نگه دارد.
به گفته فعالان این حوزه، همراهی خانوادهها، بهرهگیری از مربیان متخصص و فراهم کردن امکانات مناسب، از مهمترین عوامل موفقیت کودکان و نوجوانان در مسیر ورزش قهرمانی و همگانی است؛ مسیری که میتواند از همین روزهای اوقات فراغت آغاز شود.