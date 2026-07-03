به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مصرف بهینه انرژی، شامل گاز، برق و آب، یکی از چالش‌های اساسی کشور محسوب می‌شود که خانواده‌ها نقشی کلیدی در مدیریت آن ایفا می‌کنند.

اگر احساس وظیفه برای حفظ سرمایه‌های کشور در زنان ایجاد شود، الگوی مناسب مصرف برای نسل‌های بعد، نهادینه می‌شود.

یافته‌های جهانی نشان می‌دهد که زنان، به عنوان مدیران اصلی خانواده‌ها بیشترین تأثیر را در کنترل مصرف انرژی دارند.

مادران، به عنوان ستون‌های اصلی مصرف بهینه در خانواده، می‌توانند با آموزش و مشارکت دادن کودکان از سنین پایین در امور منزل، ارزش منابع را به نسل آینده منتقل کرده و الگوی مصرف بهینه را نهادینه کنند. این امر، از تبدیل شدن مصرف بهینه از یک رفتار فردی به یک فرهنگ جمعی، که مادران بنیان‌گذاران اصلی آن هستند، حمایت می‌کند.

با این حال، تداوم این فرهنگ نیازمند همدلی و همکاری تمام اعضای خانواده است.

در جامعه‌ای که همه با چالش‌های روزافزون اسراف و مصرف نادرست دست و پنجه نرم می‌کنند، مادران نقش حیاتی در حفظ منابع، مدیریت هزینه‌ها و تربیت نسلی مسئولیت پذیر را ایفا می‌کنند.