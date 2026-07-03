به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ ملکی گفت: در سه‌ماهه امسال، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان موفق به کشف ۳۰۱ کیلو و ۷۵۰ گرم انواع مواد مخدر شدند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۴ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین کشفیات مواد مخدر صنعتی و نیمه‌صنعتی با ۶۸ درصد و مواد مخدر سنتی با ۵۳ درصد رشد همراه بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۳۹ قاچاقچی، ۸۴۳ خرده‌فروش، ۱۱۷ معتاد و ۴۶۲ معتاد متجاهر دستگیر شدند که مجموع دستگیری‌ها به یک‌هزار و ۴۶۱ نفر رسید و نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد، افزود: ۴۳ دستگاه خودرو توقیف و ۴ باند قاچاق مواد مخدر نیز متلاشی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به اجرای یک‌هزار و ۴۸۳ عملیات در سطح استان، خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، اجرای عملیات هدفمند و برخورد قاطع با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، با جدیت در مسیر تأمین امنیت و سلامت جامعه گام برمی‌دارد.