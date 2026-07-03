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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: تعداد ۶۹۶ فقره لولهکشی با اعتباری بالغ بر ۱۳۷ میلیارد ریال برای منازل مددجویان استان در سال گذشته اجرا شده است.
مجید الهی راد در دیدار با رئیس شرکت گاز استان، ضمن قدردانی از تعاملات سازنده این مجموعه، بر ارتقای سطح همکاریها برای تسهیل در خدماترسانی به جامعه هدف تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت تامین زیرساختهای رفاهی برای خانوادههای تحت حمایت افزود: تعاملات ما با شرکت گاز استان در راستای محرومیتزدایی و تامین رفاه مددجویان بسیار اثربخش بوده و در همین راستا، تعداد ۶۹۶ فقره لولهکشی با اعتباری بالغ بر ۱۳۷ میلیارد ریال برای منازل مددجویان در سال گذشته اجرا شده است.
وی با تشریح نحوه بهرهمندی مددجویان از معافیتهای قانونی قبوض گاز، اظهار داشت: مددجویان عزیز میتوانند با مراجعه به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و ثبت اطلاعات خود، در صورت رعایت الگوی مصرف، از امتیاز رایگان بودن قبوض و یا تخفیفات ویژه بهرهمند شوند که اطلاعرسانی و هدایت مددجویان در این مسیر با جدیت توسط کمیته امداد دنبال میشود.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی همچنین ضمن قدردانی از همکاری ویژه شرکت گاز در پروژه ساختمان اداری جدید این نهاد، افزود: حمایتهای فنی و زیرساختی شرکت گاز در بحث لولهکشی و موارد ساختاری ساختمان جدید این ادارهکل، نمونه موفقی از همافزایی دستگاههای اجرایی برای پیشبرد اهداف خدمترسانی است که شایسته تقدیر است.