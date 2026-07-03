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استاندار سمنان با صدور پیامی مردم مؤمن، شهید پرور و انقلابی استان را به حضور گسترده، محلهمحور و حماسی در آیین بدرقه و وداع با امام شهید فراخواند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ متن این پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه استان سمنان.
تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، بار دیگر شاهد خلق صحنهای ماندگار از ایمان، وفاداری و وحدت ملت بزرگ ایران خواهد بود. آیین بدرقه و وداع با آقای شهید ایران، حضرت آیتالله العظمی امام سیدعلی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، شهیدان والامقام و مسیر عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی است.
مردم ولایتمدار استان سمنان همواره در بزنگاههای تاریخی، با بصیرت، انسجام و حضوری افتخارآفرین، وفاداری خود را به اسلام، انقلاب و ولایت به نمایش گذاشتهاند و امروز نیز یقین دارم با همان روحیه مثالزدنی، حضوری باشکوه و حماسی در این مراسم تاریخی خواهند داشت.
از همه اقشار شریف استان، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان، کارگران، کشاورزان، صنعتگران، اصناف، جوانان، بانوان و تمامی آحاد مردم دعوت میکنم با حضور گسترده و منظم در آیین بدرقه و وداع با آقای شهید ایران، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار مردم دیار استان سمنان بیفزایند و پیام وحدت، استقامت، همبستگی ملی و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.
بیتردید، حضور آگاهانه و پرشور ملت ایران در این مراسم، پاسخی کوبنده به دشمنان این مرز و بوم و تجلی اقتدار، همبستگی و عزت ملت بزرگ ایران خواهد بود.
امید است با عنایات الهی و در سایه وحدت و همدلی، راه نورانی شهیدان با قوت و استواری ادامه یافته و ایران اسلامی، بیش از پیش در مسیر پیشرفت، عزت و سربلندی گام بردارد.
محمدجواد کولیوند
استاندار سمنان