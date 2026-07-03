رئیس پلیس آگاهی استان یزد: سارقی که دست به ۲۱ فقره سرقت از وسایل و اقلام داخل خودرو‌ها زده بود دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ کارآگاه زارع گفت: در پی وقوع سرقت از خودرو‌ها در شهر یزد کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی به بررسی موضوع پرداختند.



وی ادامه داد: با اقدامات کارآگاهان پلیس، سارق که فردی حرفه‌ای و سابقه دار بود شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شد.



رئیس پلیس آگاهی استان یزد افزود: سارق به ۲۱ فقره سرقت از از وسایل و اقلام داخل خودرو‌ها در شهر یزد اعتراف کرد و ماموران پلیس مقادیری از اموال مسروقه را از مخفیگاهش کشف کردند.



کارآگاه زارع خاطرنشان کرد: پرونده تشکیل و متهم به دادسرا معرفی و سپس روانه زندان شد.