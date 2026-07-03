پخش زنده
امروز: -
طرح استیضاح دولت فرانسه به علت ناتوانی در مدیریت بحران گرما در مجلس این کشور کلید خورد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع خبری گزارش دادند: نمایندگان حزب سبز فرانسه در مجلس این کشور با حمایت احزاب چپگرا، طرحی را برای استیضاح دولت فرانسه به دلیل نحوه مدیریت بحران موج گرمای بیسابقه ارائه کردهاند.
این طرح که از سوی ۳۲ نماینده حزب سبز، ۲۵ نماینده حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» و یک نماینده از حزب سوسیالیست فرانسه امضا شده، قرار است روز ششم جولای (۱۵ تیر) در مجلس ملی فرانسه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
با وجود اینکه این طرح به دلیل مخالفت حزب راستگرای «اجتماع ملی» و حمایت نشدن از سوی حزب سوسیالیست فرانسه شانس چندانی برای موفقیت ندارد، اما نشاندهنده انتقادات شدید به عملکرد دولت در بحران گرمای اخیر است.
بر اساس گزارش آژانس بهداشت عمومی فرانسه، موج گرمای بیسابقه از ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) تاکنون دستکم باعث جان باختن بیش از هزار نفر در این کشور شده است و برخی از نمایندگان حزب سبز حتی شمار جان باختگان را تا ۱۰ هزار نفر تخمین زدهاند.
موج گرمای بیسابقهای که در روزهای اخیر بخشهای گستردهای از فرانسه را دربر گرفته به افزایش چشمگیر مرگومیر منجر شده و سردخانههای پاریس و حومه آن را با کمبود ظرفیت مواجه کرده است.
به گزارش شبکه «فرانس ۲۴»، مقامهای بهداشت عمومی فرانسه در برآوردی اولیه اعلام کردهاند که در اوج این موج گرما دستکم حدود هزار مورد مرگ بیشتر ثبت شده است؛ رقمی که به گفته مسئولان ممکن است با تکمیل دادهها افزایش یابد.
این موج گرما که از اواخر خرداد ماه (اواسط ژوئن) آغاز شد، در بسیاری از مناطق فرانسه دمای هوا را به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد رساند و همزمان با ثبت رکوردهای جدید دمای شبانه، فشار زیادی بر سلامت شهروندان وارد کرد.
به گفته مقامهای بهداشتی، در گرمترین روز ثبتشده در فرانسه بیش از هزار و ۲۰۰ مورد مرگ گزارش شد و شمار مرگهای روزانه در روزهای بعد به بیش از هزار و ۴۰۰ مورد رسید؛ در حالی که پیش از موج گرما میانگین مرگ روزانه در این کشور حدود ۹۰۰ تا هزار نفر بود.
بر اساس اعلام سازمان بهداشت عمومی فرانسه، حدود ۸۵ درصد از جانباختگان افراد ۶۵ ساله و بالاتر بودهاند و موارد مرگ در منازل، بهویژه در منطقه پاریس، حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.