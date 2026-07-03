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رئیس شورای اسلامی شهر یزد: شورای ششم با تکمیل پروژههای نیمهتمام، اجرای بلوارهای راهبردی، توسعه فضاهای فرهنگی و احداث پارکهای جدید، گامهای مؤثری در کاهش گرههای ترافیکی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تعیین تکلیف پروژههایی که برخی از آنها بیش از دو دهه بلاتکلیف مانده بودند، گفت: شورای ششم با تکمیل پروژههای نیمهتمام، اجرای بلوارهای راهبردی، توسعه فضاهای فرهنگی و احداث پارکهای جدید، گامهای مؤثری در کاهش گرههای ترافیکی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برداشت.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد با تشریح مهمترین دستاوردهای عمرانی شورای ششم، گفت: یکی از رویکردهای اصلی این دوره، تکمیل پروژههایی بود که سالها به دلایل مختلف نیمهتمام مانده یا به مرحله اجرا نرسیده بودند و این موضوع موجب نارضایتی شهروندان شده بود.
عزیزالله سیفی در نشست جلسه علنی شورا اظهار کرد: در این دوره، پروژههایی همچون زیرگذر شهدای نعیمآباد که از دوره قبل باقی مانده بود، به بهرهبرداری رسید و پس از آن نیز زیرگذر حضرت صاحبالزمان (عج) در مدت حدود دو سال اجرا و افتتاح شد تا بخشی از مشکلات ترافیکی شهر برطرف شود.
وی با اشاره به اجرای پروژههای مهم معبرسازی افزود: بلوار ایرج افشار پس از ۲۴ سال بلاتکلیفی با هماهنگی دستگاههای مختلف اجرایی شد و امروز به عنوان بخشی از رینگ شهری یزد، نقش مهمی در اتصال منطقه آزادشهر به صفائیه، کاهش بار ترافیکی مرکز شهر و کاهش تصادفات محور کمربندی ایفا میکند.
سیفی ادامه داد: علاوه بر بلوار ایرج افشار، بلوارهای شهیدان پارسائیان، فلاحزاده، بلوار دانشپایه، بلوار امام محمدباقر (ع)، بلوار حضرت خدیجه (س)، خیابان محمودآباد و دیگر معابر مهم شهری نیز در این دوره اجرا، تکمیل یا تعیین تکلیف شدند که هر یک نقش مؤثری در روانسازی ترافیک و توسعه متوازن شهر داشتهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد همچنین از ادامه توسعه زیرساختهای فرهنگی در شهر خبر داد و گفت: در این دوره فرهنگسرای بهمن تکمیل و به بهرهبرداری رسید و همزمان با آن، فرهنگسراهای جدیدی در نقاط مختلف شهر احداث شد تا دسترسی شهروندان به امکانات فرهنگی و آموزشی افزایش یابد.
وی با اشاره به توسعه فضاهای ویژه بانوان اظهار کرد: احداث پارک بزرگ حضرت معصومه (س) به عنوان بزرگترین پارک ویژه بانوان شهر، ایجاد پارک بانوان خیرآباد و ساماندهی و ارتقای امکانات سایر پارکهای بانوان، از دیگر اقدامات شاخص شورای ششم در حوزه ارتقای فضاهای عمومی و رفاهی برای خانوادهها بوده است.
سیفی در پایان از آغاز مراحل اجرایی روگذر شهدای محمودآباد خبر داد و افزود: این پروژه پس از تصویب در شورای ترافیک و شورای شهر، بهزودی با انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتمالانبیا (ص) وارد مرحله اجرا خواهد شد و پس از بهرهبرداری، نقش مهمی در بهبود ورودی شمالی شهر و کاهش بار ترافیکی این محدوده خواهد داشت.