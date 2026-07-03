

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تعیین تکلیف پروژه‌هایی که برخی از آنها بیش از دو دهه بلاتکلیف مانده بودند، گفت: شورای ششم با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، اجرای بلوار‌های راهبردی، توسعه فضا‌های فرهنگی و احداث پارک‌های جدید، گام‌های مؤثری در کاهش گره‌های ترافیکی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برداشت.



رئیس شورای اسلامی شهر یزد با تشریح مهم‌ترین دستاورد‌های عمرانی شورای ششم، گفت: یکی از رویکرد‌های اصلی این دوره، تکمیل پروژه‌هایی بود که سال‌ها به دلایل مختلف نیمه‌تمام مانده یا به مرحله اجرا نرسیده بودند و این موضوع موجب نارضایتی شهروندان شده بود.



عزیزالله سیفی در نشست جلسه علنی شورا اظهار کرد: در این دوره، پروژه‌هایی همچون زیرگذر شهدای نعیم‌آباد که از دوره قبل باقی مانده بود، به بهره‌برداری رسید و پس از آن نیز زیرگذر حضرت صاحب‌الزمان (عج) در مدت حدود دو سال اجرا و افتتاح شد تا بخشی از مشکلات ترافیکی شهر برطرف شود.



وی با اشاره به اجرای پروژه‌های مهم معبرسازی افزود: بلوار ایرج افشار پس از ۲۴ سال بلاتکلیفی با هماهنگی دستگاه‌های مختلف اجرایی شد و امروز به عنوان بخشی از رینگ شهری یزد، نقش مهمی در اتصال منطقه آزادشهر به صفائیه، کاهش بار ترافیکی مرکز شهر و کاهش تصادفات محور کمربندی ایفا می‌کند.



سیفی ادامه داد: علاوه بر بلوار ایرج افشار، بلوار‌های شهیدان پارسائیان، فلاح‌زاده، بلوار دانش‌پایه، بلوار امام محمدباقر (ع)، بلوار حضرت خدیجه (س)، خیابان محمودآباد و دیگر معابر مهم شهری نیز در این دوره اجرا، تکمیل یا تعیین تکلیف شدند که هر یک نقش مؤثری در روان‌سازی ترافیک و توسعه متوازن شهر داشته‌اند.



رئیس شورای اسلامی شهر یزد همچنین از ادامه توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در شهر خبر داد و گفت: در این دوره فرهنگسرای بهمن تکمیل و به بهره‌برداری رسید و همزمان با آن، فرهنگسرا‌های جدیدی در نقاط مختلف شهر احداث شد تا دسترسی شهروندان به امکانات فرهنگی و آموزشی افزایش یابد.



وی با اشاره به توسعه فضا‌های ویژه بانوان اظهار کرد: احداث پارک بزرگ حضرت معصومه (س) به عنوان بزرگ‌ترین پارک ویژه بانوان شهر، ایجاد پارک بانوان خیرآباد و ساماندهی و ارتقای امکانات سایر پارک‌های بانوان، از دیگر اقدامات شاخص شورای ششم در حوزه ارتقای فضا‌های عمومی و رفاهی برای خانواده‌ها بوده است.



سیفی در پایان از آغاز مراحل اجرایی روگذر شهدای محمودآباد خبر داد و افزود: این پروژه پس از تصویب در شورای ترافیک و شورای شهر، به‌زودی با انعقاد قرارداد با قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) وارد مرحله اجرا خواهد شد و پس از بهره‌برداری، نقش مهمی در بهبود ورودی شمالی شهر و کاهش بار ترافیکی این محدوده خواهد داشت.