آنتونیو گوترش در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی مجدد شهادت رهبر شهید انقلاب را تسلیت گفت و با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد عصر پنجشنبه در یک تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.

گوترش در این تماس ضمن ابراز مجدد تسلیت در پی شهادت حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، با ملت و دولت ایران ابراز همدردی کرد.

دو طرف همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، وضع تنگه هرمز، روند اجرای توافق خاتمه تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، تحولات پس از امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و آخرین روند مذاکرات جاری را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.