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معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، از تصویب و آغاز فرآیند تخصیص بستههای جدید کمکهای فنی و اعتباری با هدف احیای قنوات استان و تقویت اشتغالزایی خرد در مناطق روستایی و عشایری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا طاقهباف اظهار داشت: در راستای سیاستهای حمایتی این سازمان و با هدف صیانت از منابع آبی و ارتقای تابآوری اقتصادی در بخش کشاورزی، برنامهریزی ویژهای برای تأمین مالی طرحهای زیرساختی انجام شده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان یزد افزود: در این برنامه عملیاتی، اولویت نخست به تخصیص اعتبارات لازم جهت مرمت و بازسازی قنوات استان اختصاص یافته است که به عنوان شریانهای حیاتی کشاورزی یزد، نقشی کلیدی در پایداری تولید دارند. همچنین تسهیلات ویژهای نیز برای تقویت تولیدات خرد روستایی و عشایری در نظر گرفته شده است که متقاضیان حائز شرایط پس از طی مراحل قانونی، از این حمایتهای مالی بهرهمند خواهند شد.
طاقهباف در ادامه به تعامل سازنده با شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: با همکاری بانک کشاورزی استان، گزارشهای پایش تسهیلات پرداختی به نهادههای خرد روستایی و عشایری به صورت مستمر بررسی میشود تا ضمن تسهیل دسترسی بهرهبرداران به منابع مالی، روند پرداختها با سرعت و دقت بیشتری تداوم یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما از اجرای این برنامههای حمایتی، کاهش هزینههای تولید و ایجاد بستری پایدار برای رونق کسبوکارهای کوچکمقیاس است که امیدواریم با تزریق این تسهیلات، شاهد جهش قابل توجهی در بهرهوری و امنیت غذایی مناطق روستایی استان باشیم.